Вечером 5 октября на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск состоялся матч 7-го тура Лиги 1.

Игра между Лиллем и ПСЖ завершилась вничью (1:1).

ПСЖ вышел вперед на 66-й минуте после точного удара Нуну Мендеша. Спустя две минуты украинский защитник Илья Забарный появился на поле, заменив Лукаса Эрнандеса.

Равенство было восстановлено на 86-й минуте. 18-летний полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе, младший брат Килиана, забил гол всего через 4 минуты после выхода на поле, принеся своей команде ничью.

Лига 1. 7-й тур, 5 октября 2025

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Этан Мбаппе, 85 – Нуну Мендеш, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин

ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин