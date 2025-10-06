Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лилль
05.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
ПСЖ
Франция
06 октября 2025, 00:29
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура французской Лиги 1

Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 октября на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск состоялся матч 7-го тура Лиги 1.

Игра между Лиллем и ПСЖ завершилась вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ вышел вперед на 66-й минуте после точного удара Нуну Мендеша. Спустя две минуты украинский защитник Илья Забарный появился на поле, заменив Лукаса Эрнандеса.

Равенство было восстановлено на 86-й минуте. 18-летний полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе, младший брат Килиана, забил гол всего через 4 минуты после выхода на поле, принеся своей команде ничью.

Лига 1. 7-й тур, 5 октября 2025

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Этан Мбаппе, 85 – Нуну Мендеш, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин

ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Этан Мбаппе (Лилль), асcист Хамза Игаман.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
