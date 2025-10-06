Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура французской Лиги 1
Вечером 5 октября на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск состоялся матч 7-го тура Лиги 1.
Игра между Лиллем и ПСЖ завершилась вничью (1:1).
ПСЖ вышел вперед на 66-й минуте после точного удара Нуну Мендеша. Спустя две минуты украинский защитник Илья Забарный появился на поле, заменив Лукаса Эрнандеса.
Равенство было восстановлено на 86-й минуте. 18-летний полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе, младший брат Килиана, забил гол всего через 4 минуты после выхода на поле, принеся своей команде ничью.
Лига 1. 7-й тур, 5 октября 2025
Лилль – ПСЖ – 1:1
Голы: Этан Мбаппе, 85 – Нуну Мендеш, 66
Видео голов и обзор матча
ГОЛ 0:1. Нуну Мендеш, 66 мин
ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин
События матча
