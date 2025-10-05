Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лилль
05.10.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Франция
Лилль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 5 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Лилль – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Илья Забарный

5 октября, в рамках французской Лиги 1 между собой сыграют Лилль и ПСЖ. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лилль

«Доги» неплохо начали чемпионат, набрав 10 очков в четырех матчах, а потом было два поражения кряду, которые откинули Лилль на седьмое место, хотя сейчас отставание от лидеров всего пять очков. В последнем туре команда потерпела домашнее поражение от Лиона – 0:1, хотя точно этого не заслуживала.

Хорошо начал клуб в Лиге Европы, одержав две победы в двух матчах, на этой неделе «доги» в тяжелом матче обыграли в гостях Рому со счетом 1:0. Лилль опасен в родных стенах, и способен отобрать очки у любого соперника. Команде непросто играть на два фронта, но важно финишировать в зоне Лиги чемпионов.

ПСЖ

Парижане одержали 5 побед и раз уступили, поэтому только делят лидерство в чемпионате. В последнем туре команда обыграла дома Осер со счетом 2:0, а первый мяч забил украинец Илья Забарный. В Лиге чемпионов у клуба две победы в двух матчах, причем на этой неделе подопечные Луиса Энрике обыграли на выезде саму Барселону – 2:1 вырвав победу на последних минутах.

Нельзя не отметить тот факт, что против каталонцев из-за травм не играли главные звезды Дембеле и Кварацхелия, они пропустят и предстоящую встречу. Конечно, выигрыш чемпионата для парижан задача-минимум, а в идеале, команда должна бороться за все трофеи. После еврокубков в чемпионате всегда тяжело, тем болле, на матч с Барсой было потрачено много эмоций.

Личные встречи

Парижане владеют большим преимуществом, если говорить о последних встречах. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл оба матча – 3:1 в гостях и 4:1 на своей арене.

Прогноз

Гости фавориты, но кадровые проблемы не исчезли, на фоне успеха над Барсой будет сложно переключиться на чемпионат.

Жду сложного матча, который может завершиться с любым исходом. Считаю перспективной ставку на обмен голами за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Лилль
5 октября 2025 -
21:45
ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
