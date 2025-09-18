Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 сентября.

1. Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

2. Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту

Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

3А. Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико

Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок

3В. Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси

Мюнхенцы одолели пенсионеров со счетом 3:1 в первом туре еврокубка, Гарри оформил дубль

4А. Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше

17 сентября сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто

4В. Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию

Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

4С. Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки

Команда из села с населением 90 человек достойно сыграла с действующим обладателя Кубка Украины

5. Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0

Суонси шокировал лесников в матче 1/16 финала, забив дважды с 90+3-й минуты

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост главного тренера Бенфики

Случилось это после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов

7А. Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

7В. С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии

8. Сетка плей-офф ЧМ по волейболу. Сформирована половина пар 1/8 финала

Стартовал третий тур группового этапа мирового первенства по волейболу

9А. Медаль гарантирована. Белинская вышла в финал ЧМ-2025 по борьбе

Чемпионат мира проходит в Загребе, столице Хорватии

9В. Японские барьеры и первая медаль Украины. Как прошел 4 день ЧМ по борьбе

Первую награду Украине принесла Мария Винник, а еще две борчихи имеют шансы завоевать бронзу

10. ОФИЦИАЛЬНО. Хоккейный сезон стартует Кубком Украины. Сыграют 4 команды

Сразу две представляют Одесскую область