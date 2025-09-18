Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Другие новости
18 сентября 2025, 06:00 |
559
0

Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе

Главные новости за 16 сентября на Sport.ua

18 сентября 2025, 06:00 |
559
0
Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 сентября.

1. Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

2. Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

3А. Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок

3В. Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси
Мюнхенцы одолели пенсионеров со счетом 3:1 в первом туре еврокубка, Гарри оформил дубль

4А. Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше
17 сентября сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто

4В. Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

4С. Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Команда из села с населением 90 человек достойно сыграла с действующим обладателя Кубка Украины

5. Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Суонси шокировал лесников в матче 1/16 финала, забив дважды с 90+3-й минуты

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост главного тренера Бенфики
Случилось это после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов

7А. Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

7В. С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии

8. Сетка плей-офф ЧМ по волейболу. Сформирована половина пар 1/8 финала
Стартовал третий тур группового этапа мирового первенства по волейболу

9А. Медаль гарантирована. Белинская вышла в финал ЧМ-2025 по борьбе
Чемпионат мира проходит в Загребе, столице Хорватии

9В. Японские барьеры и первая медаль Украины. Как прошел 4 день ЧМ по борьбе
Первую награду Украине принесла Мария Винник, а еще две борчихи имеют шансы завоевать бронзу

10. ОФИЦИАЛЬНО. Хоккейный сезон стартует Кубком Украины. Сыграют 4 команды
Сразу две представляют Одесскую область

По теме:
Кащук забил Трубину, ассист Судакова, камбек Юве, Дорощук, Кохан без медали
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
главные новости
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 15
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 15
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Футбол | 18.09.2025, 00:19
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Футбол | 18.09.2025, 03:59
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем