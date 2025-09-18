Дебют Зинченко, победы Шахтера и Динамо, успех сборной Украины в теннисе
Главные новости за 16 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 сентября.
1. Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов
2. Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы
3А. Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок
3В. Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси
Мюнхенцы одолели пенсионеров со счетом 3:1 в первом туре еврокубка, Гарри оформил дубль
4А. Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше
17 сентября сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто
4В. Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины
4С. Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Команда из села с населением 90 человек достойно сыграла с действующим обладателя Кубка Украины
5. Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Суонси шокировал лесников в матче 1/16 финала, забив дважды с 90+3-й минуты
6. ОФИЦИАЛЬНО. Бруну Лаже покинул пост главного тренера Бенфики
Случилось это после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов
7А. Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025
7В. С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии
8. Сетка плей-офф ЧМ по волейболу. Сформирована половина пар 1/8 финала
Стартовал третий тур группового этапа мирового первенства по волейболу
9А. Медаль гарантирована. Белинская вышла в финал ЧМ-2025 по борьбе
Чемпионат мира проходит в Загребе, столице Хорватии
9В. Японские барьеры и первая медаль Украины. Как прошел 4 день ЧМ по борьбе
Первую награду Украине принесла Мария Винник, а еще две борчихи имеют шансы завоевать бронзу
10. ОФИЦИАЛЬНО. Хоккейный сезон стартует Кубком Украины. Сыграют 4 команды
Сразу две представляют Одесскую область
