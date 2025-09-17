Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 17:10
С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии

С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определена первая пара 1/2 финала.

Сборная Украины сыграет против команды Италии. В четвертьфинале украинка справились с командой Испании 2:0, а итальянки одолели Китай с таким же счетом.

Украина впервые в истории выступает в финальном части КБДК. А сборная Италии является действующей чемпионкой турнира.

Матчевое противостояние Украины и Италии состоится 19 сентября. Старт запланирован на 12:00 по Киеву.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия [1] – Китай – 2:0
Испания [4] – Украина – 0:2

Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Юлия Стародубцева
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

Капитан – Илья Марченко

Состав сборной Италии:

  • Жасмин Паолини
  • Лючия Бронцетти
  • Элизабетта Коччаретто
  • Тайра Катерина Грант
  • Сара Эррани

Капитан – Татьяна Гарбин

Сетка плей-офф КБДК-2025

СВИТОЛИНА: «Это очень важно для страны, ведь мы впервые прошли в полуфинал»
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
