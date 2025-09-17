С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии
На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определена первая пара 1/2 финала.
Сборная Украины сыграет против команды Италии. В четвертьфинале украинка справились с командой Испании 2:0, а итальянки одолели Китай с таким же счетом.
Украина впервые в истории выступает в финальном части КБДК. А сборная Италии является действующей чемпионкой турнира.
Матчевое противостояние Украины и Италии состоится 19 сентября. Старт запланирован на 12:00 по Киеву.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Италия [1] – Китай – 2:0
Испания [4] – Украина – 0:2
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Юлия Стародубцева
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
Капитан – Илья Марченко
Состав сборной Италии:
- Жасмин Паолини
- Лючия Бронцетти
- Элизабетта Коччаретто
- Тайра Катерина Грант
- Сара Эррани
Капитан – Татьяна Гарбин
Сетка плей-офф КБДК-2025
