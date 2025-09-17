С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определена первая пара 1/2 финала.

Сборная Украины сыграет против команды Италии. В четвертьфинале украинка справились с командой Испании 2:0, а итальянки одолели Китай с таким же счетом.

Украина впервые в истории выступает в финальном части КБДК. А сборная Италии является действующей чемпионкой турнира.

Матчевое противостояние Украины и Италии состоится 19 сентября. Старт запланирован на 12:00 по Киеву.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия [1] – Китай – 2:0

Испания [4] – Украина – 0:2

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Юлия Стародубцева

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан – Илья Марченко

Состав сборной Италии:

Жасмин Паолини

Лючия Бронцетти

Элизабетта Коччаретто

Тайра Катерина Грант

Сара Эррани

Капитан – Татьяна Гарбин

Сетка плей-офф КБДК-2025