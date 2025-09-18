Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Лига Чемпионов
Ливерпуль
17.09.2025 22:00 – FT 3 : 2
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико

Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок

Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.

«Ливерпуль» – «Атлетико» - 3:2

Голы: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81

Предупреждения: Брэдли, 70 – Ле Норман, 31, Ленгле, 45+4

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон (Керкез, 86), ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли, 58) – Собослаи, Вирц (Нгумоа, 74), Гравенберх – Гакпо (Мак Аллистер, 58), Исак (Экитике, 58), Салах.

«Атлетико»: Облак – Галан, Лэнгле, Ле Норман, Льоренте – Гонсалес (Пубиль, 76), Галлахер (Молина, 61), Барриос, Симеоне – Гризманн (Серлот, 61), Распадори (Коке, 53).

Арбитр: Маурицио Мариани (Априлия, Италия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 18 (6) – 10 (5)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 2.

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Ливерпуль Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
😸
Супер футбол  кайфанув від перегляду
Вітаю вболівальників Ліверпуля
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Glor
отскок
вчера повезло, сегодня повезло на последних минутах
но вечно так продолжаться не может и не будет
Ответить
-4
