Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок
Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.
«Ливерпуль» – «Атлетико» - 3:2
Голы: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81
Предупреждения: Брэдли, 70 – Ле Норман, 31, Ленгле, 45+4
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон (Керкез, 86), ван Дейк, Конате, Фримпонг (Брэдли, 58) – Собослаи, Вирц (Нгумоа, 74), Гравенберх – Гакпо (Мак Аллистер, 58), Исак (Экитике, 58), Салах.
«Атлетико»: Облак – Галан, Лэнгле, Ле Норман, Льоренте – Гонсалес (Пубиль, 76), Галлахер (Молина, 61), Барриос, Симеоне – Гризманн (Серлот, 61), Распадори (Коке, 53).
Арбитр: Маурицио Мариани (Априлия, Италия).
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).
Удары (в створ): 18 (6) – 10 (5)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 2.
Температура: 16°C
