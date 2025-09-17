Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

17 сентября, свою встречу в первом туре основного раунда Лиги чемпионов проведут Ливерпуль и Атлетико. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Старт сезона у «мерсесайдцев» неоднозначный, 4 победы в четырех встречах АПЛ, что позволило захватить лидерство в чемпионате, но в каждом матче была драма. Ливерпуль во всех встречах без исключения, вырывал победу в концовках, в последнем туре против Бернли забили единственный мяч в компенсированное время, с пенальти – 1:0.

Успела команда и огорчить фанатов в этом сезоне, когда проиграла битву за Суперкубок Англии Кристал Пэлас в серии пенальти. Несмотря на хорошие результаты, к игре есть большие вопросы. Если вспомнить некоторые отрезки, Ливерпуль может не проявлять активность почти целый тайм, как было с Ньюкаслом, но реализовать свой момент. «Мерсесайдцы» не на пике своей формы, они могут и должны прибавлять.

Атлетико

Есть за что критиковать и «матрасников» в этом сезоне, свою первую победу команда одержала только в четвертом туре Ла Лиги, одолев Вильярреал дома – 2:0. А перед этим было всего два набранных очка в трех матчах, уступили на выезде Эспаньолу – 1:2, потом две ничьи против Эльче на своем поле – 1:1 и такой же счет был на выезде против Алавеса.

Как результат, много потерянных очков, при относительно легком календаре, Атлетико сложно взламывать оборону соперников, когда надо играть первым номером, но эти ребята умеют играть против сильных команд. «Матрасники» не в оптимальной форме, а на «Энфилде» всегда крайне тяжело.

Личные встречи

Команды пересекались между собой раньше, играя с переменным успехом, последний раз они встречались в группе Лиги чемпионов сезона 2021/22, тогда оба Матча выиграл Ливерпуль – 3:2 в гостях и 2:0 дома.

Прогноз

За счет фактора своего поля и сумасшедшей поддержки фанатов, отдам перевес хозяевам поля.

Атлетико привык выгрызать результат, поэтому будет интересный матч. Рискну поставить на Ливерпуль с форой -1 за 1,77 «мерсесайдцы» должны себя чувствовать более уверенно.