В среду, 17-го сентября, состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

В прошлом сезоне команда Арне Слота до трофея Лиги чемпионов так и не добралась, но оставила за собою титул чемпионов Англии, после чего провела феноменально дорогую трансферную кампании и, очевидно, захочет сделать еще одну попытку зацепиться за трофей. И уже в первом матче «красные» встретятся с коллективом Диего Симеоне, который провалил старт сезона, но после паузы на матчи сборных таки одержал первую победу.

