Арне СЛОТ: «Великолепный игрок. Он сыграл намного лучше, чем я ожидал»

В среду, 17 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Хозяева вырвали победу на последних минутах и победили со счетом 3:2.

После завершения этого поединка главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот дал комментарий и поделился своими эмоциями после непростой победы:

«Если вы хотите победить такую ​​команду, как «Атлетико», которая очень сильна и обладает невероятным менталитетом, вам придется победить их также их же оружием, а именно менталитетом.

Думаю, сегодня мы снова это показали: мы можем победить их и за счёт менталитета. Но, думаю, нам стоило облегчить себе задачу и не доводить дело до последних минут.

Исак? В частности, я думаю, что за те 60 минут, что он играл, он показался мне вполне в форме, так что не было ощущения, что через 10 минут он уже сильно устал. Он может играть на высоком уровне, и это позитивный момент, за ним приятно наблюдать. Это великолепный игрок. Не скажу, что для меня это не стало сюрпризом, но он оказался в лучшей форме, чем я ожидал.

Я не уверен, что Исак сможет провести 90 минут в матче против «Эвертона», который состоится через несколько дней. Я очень рад, что Александер смог выйти сегодня в стартовом составе. Именно поэтому мы не выпустили его на поле против «Бернли».

Однако, нельзя забывать, что когда вышел Уго Экитике, он также сыграл важную роль. У нас есть два великолепных игрока, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении всего периода их нахождения здесь», – сообщил Слот.