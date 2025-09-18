Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Кубок Английской лиги
Суонси
17.09.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ноттингем Форест
Кубок английской лиги
18 сентября 2025, 00:19 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:27
675
9

Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0

Суонси шокировал лесников в матче 1/16 финала, забив дважды с 90+3-й минуты

Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Суонси и Ноттингем Форест.

Поединок прошел на арене Суонси Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0. Дважды отличился Игор Жезус.

На 68-й Суонси отыграл один мяч усилиями Кэмерона Берджесса. До 90+3-й лесники побеждали 2:1, но вначале забил Жан Випотник, а затем на 90+7-й дубль оформил Берджесс.

В составе Ноттингема с первых минут вышел Александр Зинченко – украинский футболист дебютировал в составе новой для себя команды (аренда из Арсенала) и провел все 90 минут, отыграв на позиции левого защитника.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 17 сентября

Суонси – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 – Жезус, 15, 45+1

