Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор

Вечером 17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Команда Суонси Сити из Уэльса обыграла английский Ноттингем Форест (3:2).

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0, но затем хозяева совершили камбек и забили три гола на 68-й, 90+3 и 90+7 минутах.

Украинский Александр Зинченко дебютировал за Ноттингем Форест, сыграв весь матч.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 17 сентября

Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 – Игор Жезус, 15, 45+1

Видео голов и обзор матча