Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Суонси
17.09.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ноттингем Форест
Англия
18 сентября 2025, 09:17 | Обновлено 18 сентября 2025, 09:25
51
0

Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги

Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

Вечером 17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Команда Суонси Сити из Уэльса обыграла английский Ноттингем Форест (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0, но затем хозяева совершили камбек и забили три гола на 68-й, 90+3 и 90+7 минутах.

Украинский Александр Зинченко дебютировал за Ноттингем Форест, сыграв весь матч.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 17 сентября

Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 – Игор Жезус, 15, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Берджесс (Суонси), асcист Лиам Каллен.
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жан Випотник (Суонси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Берджесс (Суонси), асcист Ji-Seong Um.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест).
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Досталось Зинченко? Тренер Ноттингема разозлился на игроков из-за поражения
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Суонси Ноттингем Форест Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Игор Жезус видео голов и обзор дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
