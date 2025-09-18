Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2. Дебют Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги
Вечером 17 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Команда Суонси Сити из Уэльса обыграла английский Ноттингем Форест (3:2).
Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0, но затем хозяева совершили камбек и забили три гола на 68-й, 90+3 и 90+7 минутах.
Украинский Александр Зинченко дебютировал за Ноттингем Форест, сыграв весь матч.
Кубок английской лиги 2025/26
1/16 финала, 17 сентября
Суонси Сити – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Берджесс, 68, 90+7, Випотник, 90+3 – Игор Жезус, 15, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
