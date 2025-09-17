Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суонси – Нотттингем. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Суонси
17.09.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
17 сентября 2025, 07:09 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:15
6
0

Суонси – Нотттингем. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 17 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2025, 07:09 | Обновлено 17 сентября 2025, 07:15
6
0
Суонси – Нотттингем. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
ФК Ноттингем Форест

В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Суонсі» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Суонсі

В первых 5-х матчах нового сезона Чемпионшипа коллектив одержал 2 победы против «Шеффилда Юнайтед» и «Шеффилда Венздей», дважды сыграл вничью с «Уотфордом» и «Галлом» и потерпел поражение в поединке против «Миддлсборо». 8 зачетных пунктов позволяют коллективу занимать 7-е место турнирной таблицы второго по силе эшелона английского футбола.

В 1/64 финала Кубка лиги «Суонсі» прошли «Кроули» со счетом 3:1, а в матче 1/32 выбили «Плимут» в серии пенальти.

Ноттингем

Не слишком удачно начали сезон «лесники». За 4 игры в Премьер-лиге коллектив одержал лишь 1 победу – против «Брентфорда» в 1-м туре, 1 раз сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и дважды со счетом 3:0 проиграл «Вест Гему» и «Арсеналу». С 4 очками в активе клуб занимает 15-ю строчку чемпионата.

Совсем недавно «Ноттингем» получил нового тренера – им стал Анже Постекоглу, заменивший Нуну Эшпериту Санту (специалиста уволили из-за конфликта с владельцем клуба). Эта игра станет для австралийца второй во главе «Фореста».

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в сезоне 2021/22 в рамках Чемпионшипа. Тогда в обеих играх с общим счетом 9:2 победил «Ноттингем».

Интересные факты

  • Каждый из последних трех домашних поединков «Суонсі» завершался вничью по итогам основного времени.
  • «Ноттингем» пропустил 8 голов в текущем сезоне АПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Суонсі» продолжается уже 6 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ноттингема» с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Суонси
17 сентября 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Победа Ноттингема 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч основного этапа
Лига чемпионов: Ливерпуль – Атлетик. Прогноз, анонс на матч основного этапа
Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу Суонси прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16 сентября 2025, 08:28 5
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста

Мирон Богданович отметил Твердохлеба

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Футбол | 17.09.2025, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем