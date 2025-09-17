В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Суонсі» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Суонсі

В первых 5-х матчах нового сезона Чемпионшипа коллектив одержал 2 победы против «Шеффилда Юнайтед» и «Шеффилда Венздей», дважды сыграл вничью с «Уотфордом» и «Галлом» и потерпел поражение в поединке против «Миддлсборо». 8 зачетных пунктов позволяют коллективу занимать 7-е место турнирной таблицы второго по силе эшелона английского футбола.

В 1/64 финала Кубка лиги «Суонсі» прошли «Кроули» со счетом 3:1, а в матче 1/32 выбили «Плимут» в серии пенальти.

Ноттингем

Не слишком удачно начали сезон «лесники». За 4 игры в Премьер-лиге коллектив одержал лишь 1 победу – против «Брентфорда» в 1-м туре, 1 раз сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и дважды со счетом 3:0 проиграл «Вест Гему» и «Арсеналу». С 4 очками в активе клуб занимает 15-ю строчку чемпионата.

Совсем недавно «Ноттингем» получил нового тренера – им стал Анже Постекоглу, заменивший Нуну Эшпериту Санту (специалиста уволили из-за конфликта с владельцем клуба). Эта игра станет для австралийца второй во главе «Фореста».

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в сезоне 2021/22 в рамках Чемпионшипа. Тогда в обеих играх с общим счетом 9:2 победил «Ноттингем».

Интересные факты

Каждый из последних трех домашних поединков «Суонсі» завершался вничью по итогам основного времени.

«Ноттингем» пропустил 8 голов в текущем сезоне АПЛ – 3-й самый худший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Суонсі» продолжается уже 6 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ноттингема» с коэффициентом 1.66.