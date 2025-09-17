Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Суонси – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Английской лиги
Суонси
17.09.2025 22:00 – перерыв 0 : 2
Ноттингем Форест
Англия
17 сентября 2025, 22:02 |
300
0

Суонси – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 22:00

17 сентября 2025, 22:02
300
0
Суонси – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ноттингем Форест. Александр Зинченко

В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Суонси на стадионе «Суонси.ком Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Суонси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Суонси – Ноттингем Форест
Трансляция матча В эфире

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест).
Суонси Ноттингем Форест Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
