Суонси – Ноттингем Форест. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 22:00
В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Суонси на стадионе «Суонси.ком Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Суонси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Омари Хатчинсон.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест).
