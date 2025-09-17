В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Суонси» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Суонси на стадионе «Суонси.ком Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Суонси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция