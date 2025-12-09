Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
09 декабря 2025, 13:23 | Обновлено 09 декабря 2025, 13:24
Эван Фергюсон вернется в «Брайтон»

Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий Эван Фергюсон отправится назад в «Брайтон». Об этом сообщает Gazzetta dello sport.

По информации источника, 21-летний футболист, который был арендован «Ромой» на один сезон, отправится назад в Англию уже зимой, соглашение будет разорвано преждевременно. «Волки» будут искать нового нападающего.

На позиции форварда в «Роме» играет украинец Артем Довбик.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины.

Даниил Кирияка
