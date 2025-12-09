Новости для Довбика: Рома приняла решение по нападающему. Отправится в АПЛ
Эван Фергюсон вернется в «Брайтон»
Ирландский нападающий Эван Фергюсон отправится назад в «Брайтон». Об этом сообщает Gazzetta dello sport.
По информации источника, 21-летний футболист, который был арендован «Ромой» на один сезон, отправится назад в Англию уже зимой, соглашение будет разорвано преждевременно. «Волки» будут искать нового нападающего.
На позиции форварда в «Роме» играет украинец Артем Довбик.
В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» может подписать полузащитника сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два клуба элитного дивизиона получили штрафы от Контрольно-дисциплинарного комитета
Британец может провести поединок с Уордли