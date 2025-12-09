Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
Англия
09 декабря 2025, 01:22 |
310
0

Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины

21-летний Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в чемпионате Италии

09 декабря 2025, 01:22 |
310
0
Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
УАФ. Егор Ярмолюк

Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил Legioners.ua.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», в составе которой уже играет один украинец – форвард Артем Довбик. По информации источника, Ярмолюк входит в шорт-лист команды Джан Пьеро Гасперини.

Если трансфер состоится, Егор сможет снова объединиться в одной команде с Довбиком, с которым уже играл в «Днепре-1».

Ярмолюк перебрался в чемпионат Англии в июле 2022 года. В нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отдал одну результативную передачу.

Контракт украинского полузащитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

По теме:
Серьезная сумма. Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в новый клуб за границей
Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А
Рома Рим Брентфорд Егор Ярмолюк Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 07:22 27
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо

Клуб не будет нанимать иностранного специалиста

Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Футбол | 08 декабря 2025, 23:52 0
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд

Модрич может помочь украинцу перейти в «Милан»

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 08.12.2025, 19:50
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08.12.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 09:13
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем