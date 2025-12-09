Одноклубник для Довбика. Рома может подписать полузащитника сборной Украины
21-летний Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил Legioners.ua.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересована итальянская «Рома», в составе которой уже играет один украинец – форвард Артем Довбик. По информации источника, Ярмолюк входит в шорт-лист команды Джан Пьеро Гасперини.
Если трансфер состоится, Егор сможет снова объединиться в одной команде с Довбиком, с которым уже играл в «Днепре-1».
Ярмолюк перебрался в чемпионат Англии в июле 2022 года. В нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отдал одну результативную передачу.
Контракт украинского полузащитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.
