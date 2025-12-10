Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 10:33 | Обновлено 10 декабря 2025, 10:54
631
1

Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес

Команды не смогли доиграть матч 15 тура УПЛ

10 декабря 2025, 10:33 | Обновлено 10 декабря 2025, 10:54
631
1 Comments
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
НК Верес.

Харьковский Металлист 1925 и ровенский Верес не смогли доиграть матч 15 тура Украинской Премьер-лиги из-за проблем с освещением стадиона в Житомире.

Представители харьковского клуба настаивают, что матч стоит доиграть, определив победителя по спортивному принципу, а из уст руководителей Вереса в большинстве своем раздаются фразы о техническом поражении для харьковского клуба.

По информации источника, заседание КГК, на котором будет рассматриваться дело скандального матча в Житомире, начнется завтра в полдень. Тем не менее, это не гарантирует принятия окончательного решения в тот же день.

Сообщается, что оба клуба будут представлены юристами, потому что топ-менеджеры Металлиста 1925 и Вереса свои позиции уже озвучили.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

По теме:
Источник: главный претендент на УПЛ попрощается с вингером
НАГОРНЯК: «Супряга получил травму. Он не смог играть дальше»
Источник: Полесье договорилось о продлении контракта с опытным защитником
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Виталий Романов Украинская Премьер-лига система освещения отключение света Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Футбол | 10 декабря 2025, 09:45 0
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов

С 9 по 10 декабря состоятся поединки шестого тура главного еврокубка

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09 декабря 2025, 13:37 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера

Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Футбол | 10.12.2025, 08:49
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 09.12.2025, 19:10
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09.12.2025, 11:59
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
чекають гроші
Ответить
0
Популярные новости
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем