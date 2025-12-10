Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Команды не смогли доиграть матч 15 тура УПЛ
Харьковский Металлист 1925 и ровенский Верес не смогли доиграть матч 15 тура Украинской Премьер-лиги из-за проблем с освещением стадиона в Житомире.
Представители харьковского клуба настаивают, что матч стоит доиграть, определив победителя по спортивному принципу, а из уст руководителей Вереса в большинстве своем раздаются фразы о техническом поражении для харьковского клуба.
По информации источника, заседание КГК, на котором будет рассматриваться дело скандального матча в Житомире, начнется завтра в полдень. Тем не менее, это не гарантирует принятия окончательного решения в тот же день.
Сообщается, что оба клуба будут представлены юристами, потому что топ-менеджеры Металлиста 1925 и Вереса свои позиции уже озвучили.
В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.
