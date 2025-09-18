Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов
Вечером 17 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.
На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).
Дубль Маркуса Тюрама обеспечил Интеру выездную победу над Аяксом (2:0).
Немецкая Бавария дома нанесла поражение английской команде Челси (3:1),
ПСЖ разгромил Аталанту (4:0). За французский клуб в ЛЧ дебютировал украинский защитник Илья Забарный.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1-й тур. 17 сентября
- 17.09. 19:45 Олимпиакос Пирей (Греция) – Пафос (Кипр) – 0:0
- 17.09. 19:45 Славия Прага (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
- 17.09. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2
- 17.09. 22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1
- 17.09. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Атлетико М (Испания) – 3:2
- 17.09. 22:00 ПСЖ (Франция) – Аталанта (Италия) – 4:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|2
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|3
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|4
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|3
|6
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|9
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|3
|10
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|11
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|12
|Будё-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|13
|Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|14
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|14
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|16
|Кайрат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|16
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|16
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|16
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|16
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|16
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|16
|Спортинг Лиссабон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|16
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|16
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|16
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|16
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|28
|Атлетико Мадрид
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|0
|29
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|30
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|0
|31
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|0
|32
|Челси
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|0
|33
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|0
|34
|Аякс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|34
|Атлетик Бильбао
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|36
|Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|0
Инфографика
