Лига чемпионов
18 сентября 2025, 00:43 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:51
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Вечером 17 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.

На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).

Дубль Маркуса Тюрама обеспечил Интеру выездную победу над Аяксом (2:0).

Немецкая Бавария дома нанесла поражение английской команде Челси (3:1),

ПСЖ разгромил Аталанту (4:0). За французский клуб в ЛЧ дебютировал украинский защитник Илья Забарный.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 17 сентября

  • 17.09. 19:45 Олимпиакос Пирей (Греция) – Пафос (Кипр) – 0:0
  • 17.09. 19:45 Славия Прага (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
  • 17.09. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2
  • 17.09. 22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1
  • 17.09. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Атлетико М (Испания) – 3:2
  • 17.09. 22:00 ПСЖ (Франция) – Аталанта (Италия) – 4:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
3 Бавария 1 1 0 0 3 - 1 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
4 Интер Милан 1 1 0 0 2 - 0 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 3
6 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3 - 2 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
8 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
9 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3
10 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
12 Будё-Глимт 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
13 Славия Прага 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
14 Пафос 1 0 1 0 0 - 0 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
14 Олимпиакос Пирей 1 0 1 0 0 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
16 Кайрат 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
16 Байер 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
16 Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
16 Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
16 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
16 Барселона 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
16 Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
16 Спортинг Лиссабон 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
16 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
16 Монако 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
16 Наполи 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
16 Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
28 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 0
29 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
30 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0
31 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0
32 Челси 1 0 0 1 1 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 0
33 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0
34 Аякс 1 0 0 1 0 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
34 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0 - 4 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 0
По теме:
Арне СЛОТ: «Великолепный игрок. Он сыграл намного лучше, чем я ожидал»
Магия египтянина. Салах вошел в историю ЛЧ уже на 6-й минуте матча
Симеоне поругался с фанатом, получил красную и ушел с поля с полицейским
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Вирджил ван Дейк Маркус Тюрам Илья Забарный Олимпиакос Пирей Пафос Славия Прага Буде-Глимт Аякс Интер Милан Бавария Челси Бавария - Челси Ливерпуль - Атлетико Ливерпуль Атлетико Мадрид ПСЖ Аталанта
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 15
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17 сентября 2025, 17:55 9
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами

Готовы отдать 15 тысяч гривен?

Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17.09.2025, 06:20
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Футбол | 18.09.2025, 00:59
Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
