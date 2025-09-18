Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Вечером 17 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.

На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).

Дубль Маркуса Тюрама обеспечил Интеру выездную победу над Аяксом (2:0).

Немецкая Бавария дома нанесла поражение английской команде Челси (3:1),

ПСЖ разгромил Аталанту (4:0). За французский клуб в ЛЧ дебютировал украинский защитник Илья Забарный.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 17 сентября

17.09. 19:45 Олимпиакос Пирей (Греция) – Пафос (Кипр) – 0:0

17.09. 19:45 Славия Прага (Чехия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2

17.09. 22:00 Аякс (Нидерланды) – Интер (Италия) – 0:2

17.09. 22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1

17.09. 22:00 Ливерпуль (Англия) – Атлетико М (Испания) – 3:2

17.09. 22:00 ПСЖ (Франция) – Аталанта (Италия) – 4:0

