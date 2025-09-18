Лига чемпионов18 сентября 2025, 00:11 | Обновлено 18 сентября 2025, 01:44
ВИДЕО. Как Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико
Решающий гол в ярком матче был забит на 90+2 минуте
18 сентября 2025, 00:11 | Обновлено 18 сентября 2025, 01:44
17 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимал Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд
На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).
ГОЛ! 3:2. Вирджил ван Дейк, 90+2 мин
