  4. Олисе совершил очередной ассист по Баварии. Конкуренты из топ-5 лиг также
10 декабря 2025, 12:49 | Обновлено 10 декабря 2025, 12:50
Олисе совершил очередной ассист по Баварии. Конкуренты из топ-5 лиг также

Интересна борьба среди лучших ассистентов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Майкл Олисе совершил свой 11-й ассист за Баварию в сезоне во всех турнирах.

Произошло это в матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы дома победили Спортинг со счетом 3:1.

Теперь в активе француза 11 результативных передач в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Конкуренты Олисе также вчера отличились ассистами.

Пьер-Эмерик Обамеянг из Марселя отдал 2 результативные передачи в матче против Юнион Сен-Жилуаз, а Ламин Ямаль и Маркус Решфорд из Барселоны – против Айнтрахта.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ассистов в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

  • 11 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 9 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
  • 9 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 8 – Маркус Решфорд (Барселона)
  • 8 – Витинья (ПСЖ)
Майкл Олисе Пьер-Эмерик Обамеянг Ламин Ямаль Маркус Рэшфорд Витинья (ПСЖ) статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
