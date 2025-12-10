Олисе совершил очередной ассист по Баварии. Конкуренты из топ-5 лиг также

Майкл Олисе совершил свой 11-й ассист за Баварию в сезоне во всех турнирах.

Произошло это в матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы дома победили Спортинг со счетом 3:1.

Теперь в активе француза 11 результативных передач в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Конкуренты Олисе также вчера отличились ассистами.

Пьер-Эмерик Обамеянг из Марселя отдал 2 результативные передачи в матче против Юнион Сен-Жилуаз, а Ламин Ямаль и Маркус Решфорд из Барселоны – против Айнтрахта.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ассистов в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

11 – Майкл Олисе (Бавария)

9 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)

9 – Ламин Ямаль (Барселона)

8 – Маркус Решфорд (Барселона)

8 – Витинья (ПСЖ)