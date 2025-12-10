Олисе совершил очередной ассист по Баварии. Конкуренты из топ-5 лиг также
Интересна борьба среди лучших ассистентов в сезоне 2025/26 во всех турнирах
Майкл Олисе совершил свой 11-й ассист за Баварию в сезоне во всех турнирах.
Произошло это в матче 6-го тура Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы дома победили Спортинг со счетом 3:1.
Теперь в активе француза 11 результативных передач в сезоне во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.
Конкуренты Олисе также вчера отличились ассистами.
Пьер-Эмерик Обамеянг из Марселя отдал 2 результативные передачи в матче против Юнион Сен-Жилуаз, а Ламин Ямаль и Маркус Решфорд из Барселоны – против Айнтрахта.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ассистов в сезоне 2025/26 во всех турнирах:
- 11 – Майкл Олисе (Бавария)
- 9 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
- 9 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 8 – Маркус Решфорд (Барселона)
- 8 – Витинья (ПСЖ)
5 - The top five players for assists at big-five European league clubs in 2025-26 (all competitions):— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025
11 - Michael Olise
9 - Pierre-Emerick Aubameyang
9 - Lamine Yamal
8 - Marcus Rashford
8 - Vitinha
Driven. pic.twitter.com/9tNHhoNdfm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф оценил перспективы Бленуце в «Динамо»
Далеко не все повреждения игроки получают непосредственно на поле…