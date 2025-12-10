Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 декабря 2025, 10:37
Ямаль и Кунде установили новые рекорды в Лиге чемпионов

Кроме того, «Барселона» впервые в своей истории осуществила четыре камбека подряд

Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и немецкий «Айнтрахт». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

В этом противостоянии игроки «Барселоны» – вингер Ламин Ямаль и защитник Жюль Кунде – установили новые рекорды в Лиге чемпионов.

Ямаль отдал результативную передачу на 53-й минуте, совершив 14-е голевое действие за «блаугранас» в турнире, и превзошел достижение Килиана Мбаппе (13) по количеству результативных действий среди игроков в возрасте 18 лет и младше.

Кунде стал первым игроком в истории «Барселоны», дважды забившим головой в одном матче Лиги чемпионов.

Также интересным фактом является то, что впервые в своей истории каталонская команда выиграла четыре матча подряд во всех турнирах, уступая в счете в каждом из них:

Камбеки Барселоны в последних четырех играх:

  • Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
  • Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
  • Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
