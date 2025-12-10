Ямаль и Кунде установили новые рекорды в Лиге чемпионов
Кроме того, «Барселона» впервые в своей истории осуществила четыре камбека подряд
Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и немецкий «Айнтрахт». Каталонский клуб одолел соперника со счетом 2:1.
В этом противостоянии игроки «Барселоны» – вингер Ламин Ямаль и защитник Жюль Кунде – установили новые рекорды в Лиге чемпионов.
Ямаль отдал результативную передачу на 53-й минуте, совершив 14-е голевое действие за «блаугранас» в турнире, и превзошел достижение Килиана Мбаппе (13) по количеству результативных действий среди игроков в возрасте 18 лет и младше.
Кунде стал первым игроком в истории «Барселоны», дважды забившим головой в одном матче Лиги чемпионов.
Также интересным фактом является то, что впервые в своей истории каталонская команда выиграла четыре матча подряд во всех турнирах, уступая в счете в каждом из них:
Камбеки Барселоны в последних четырех играх:
- Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
- Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
- Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
🚨 Fun Fact: For the first time in Barcelona history, the team have completed FOUR COMEBACKS in a row. pic.twitter.com/ehd7hT39TS— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 9, 2025
Lamine Yamal has now been directly involved in 14 goals in the Champions League for Barcelona.— Match of the Day (@BBCMOTD) December 9, 2025
He's overtaken Kylian Mbappé (13) for the most goal involvements by a player aged 18 or younger in the competition’s history. pic.twitter.com/6nQoFRG9No
2 - Jules Koundé is the first Barcelona player to score two headed goals in a single UEFA Champions League match.— OptaJose (@OptaJose) December 9, 2025
Resource. pic.twitter.com/SAHOYqkbXn
