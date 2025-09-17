Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Полесье Ставки
17.09.2025 15:30 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
17 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 17 сентября 2025, 18:06
1754
34

Команда из села с населением 90 человек достойно сыграла с действующим обладателя Кубка Украины

УПЛ

Самые сочные матчи Лиги чемпионов УЕФА проходят только поздно вечером, поэтому в середине рабочего дня вполне достаточно места для событий меньшего футбольного калибра, но все же более близких к украинским реалиям. Стартовали 1/16 финала Кубка нашей страны, и это уже тот этап, когда никаких индульгенций, в соответствии с обновленным форматом, не получают участники еврокубковых квалификаций от Украины.

В частности, среди них был и действующий обладатель этого трофея, донецкий «Шахтер», которому по итогам жеребьевки, можно сказать, очень повезло получить в соперники представителя любительского футбола. Клуб «Полесье Ставки» на самом деле был создан еще в прошлом тысячелетии, однако так и не смог оторваться от скромного статуса, а в последние годы вообще перебрался из первенства родной Житомирщины в чемпионат Киевской области, где и без того конкуренция на этом уровне довольно приличная.

Но все хорошо понимают, где любительский футбол, а где игра уровня Лиги конференций УЕФА, к старту которой продолжает готовиться команда Арды Турана в эти недели. Однако матч против скромного оппонента явно был нужен турецкому тренеру больше для того, чтобы дать игровую практику тем футболистам, которые получали ее до этого в очень ограниченных порциях. Если было, кем заменить основных игроков на позициях, конечно.

Однако и этот видоизмененный «Шахтер» в конечном итоге имел такое преимущество над оппонентами, которое можно назвать если не абсолютным, то хотя бы приближенным к нему. В сравнительном измерении, конечно, потому что и сыгранности не хватало футболистам дончан, и соперники оказывали вполне достойное сопротивление. Особенно в первом тайме, когда гости, если и создавали моменты у чужих ворот, то это были передачи на Винисиуса на второй темп атаки с флангов, а тот как-то пытался хотя бы проверять вратаря соперников.

И при такой не слишком поспешной игре какое-то повреждение в конце концов умудрился получить Невертон, что в итоге оказалось ключевым моментом всего поединка. Ведь на замену вышел дебютант Лука Мейреллиш, и уже с первого шанса у чужих ворот открыл счет, замкнув головой на ближней штанге подачу углового с правого фланга от Лукаса. Также одного из «свежих» новичков «Шахтера».

Первый тайм команда Турана в итоге выиграла, и поэтому во втором для нее ситуация должна была быть, наверное, заметно легче. Так и было. «Горняки» атаковали чуть ли не постоянно, но на счет на табло это не оказало никакого влияния. Потому что ворота «Полесья» отчаянно спасал Пазенко, а иногда к этому делу подключался даже главный арбитр. Впервые – вполне закономерно, отменив завершение прострела Винисиуса с правого фланга в исполнении Изаки, после офсайда у адресата.

А вот во второй раз – нужно было привлечь VAR к пересмотру вероятной игры рукой того же Изаки во время навеса того же Винисиуса ближе к завершению игры, однако его на эту стадию соревнований еще не завезли. Поэтому «Шахтер» остался без очень вероятного второго мяча, а соперники получили немного вдохновения напугать Фесюна подачами с угловых по обеим сторонам поля на последних минутах игры. Однако так же без последствий, как и прошлые атаки «горняков» до этого, поэтому именно команда Турана идет дальше. Чуда не произошло.

Кубок Украины. 1/16 финала.

«Полесье» Ставки – «Шахтер» - 0:1

Гол: Мейреллиш, 45

Предупреждения: Руденко, 78 – Изаки, 82

«Полесье» Ставки: Пазенко – Руденко, Климчук, Максимец, Мельничук – Головко (Горбаченко, 66), Задоя, Чернецкий (Черномаз, 85) – Балацкий (Малей, 57), Бороденко (Калайтан, 66), Дучев (Козий, 57).

«Шахтер»: Фесюн – Фарина, Грамм, Назарина, Винисиус – Глущенко, Криськив (Бондарь,61), Изаки – Невертон (Мейреллиш, 39), Лукас, Швед (Алиссон, 61).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Юбилейный» (Буча).

Удары (в створ): 2 (0) – 16 (9)
Угловые: 3 – 10
Оффсайды: 1 – 1.

Температура: 14°C

