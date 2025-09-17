Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Команда из села с населением 90 человек достойно сыграла с действующим обладателя Кубка Украины
Самые сочные матчи Лиги чемпионов УЕФА проходят только поздно вечером, поэтому в середине рабочего дня вполне достаточно места для событий меньшего футбольного калибра, но все же более близких к украинским реалиям. Стартовали 1/16 финала Кубка нашей страны, и это уже тот этап, когда никаких индульгенций, в соответствии с обновленным форматом, не получают участники еврокубковых квалификаций от Украины.
В частности, среди них был и действующий обладатель этого трофея, донецкий «Шахтер», которому по итогам жеребьевки, можно сказать, очень повезло получить в соперники представителя любительского футбола. Клуб «Полесье Ставки» на самом деле был создан еще в прошлом тысячелетии, однако так и не смог оторваться от скромного статуса, а в последние годы вообще перебрался из первенства родной Житомирщины в чемпионат Киевской области, где и без того конкуренция на этом уровне довольно приличная.
Но все хорошо понимают, где любительский футбол, а где игра уровня Лиги конференций УЕФА, к старту которой продолжает готовиться команда Арды Турана в эти недели. Однако матч против скромного оппонента явно был нужен турецкому тренеру больше для того, чтобы дать игровую практику тем футболистам, которые получали ее до этого в очень ограниченных порциях. Если было, кем заменить основных игроков на позициях, конечно.
Однако и этот видоизмененный «Шахтер» в конечном итоге имел такое преимущество над оппонентами, которое можно назвать если не абсолютным, то хотя бы приближенным к нему. В сравнительном измерении, конечно, потому что и сыгранности не хватало футболистам дончан, и соперники оказывали вполне достойное сопротивление. Особенно в первом тайме, когда гости, если и создавали моменты у чужих ворот, то это были передачи на Винисиуса на второй темп атаки с флангов, а тот как-то пытался хотя бы проверять вратаря соперников.
И при такой не слишком поспешной игре какое-то повреждение в конце концов умудрился получить Невертон, что в итоге оказалось ключевым моментом всего поединка. Ведь на замену вышел дебютант Лука Мейреллиш, и уже с первого шанса у чужих ворот открыл счет, замкнув головой на ближней штанге подачу углового с правого фланга от Лукаса. Также одного из «свежих» новичков «Шахтера».
Первый тайм команда Турана в итоге выиграла, и поэтому во втором для нее ситуация должна была быть, наверное, заметно легче. Так и было. «Горняки» атаковали чуть ли не постоянно, но на счет на табло это не оказало никакого влияния. Потому что ворота «Полесья» отчаянно спасал Пазенко, а иногда к этому делу подключался даже главный арбитр. Впервые – вполне закономерно, отменив завершение прострела Винисиуса с правого фланга в исполнении Изаки, после офсайда у адресата.
А вот во второй раз – нужно было привлечь VAR к пересмотру вероятной игры рукой того же Изаки во время навеса того же Винисиуса ближе к завершению игры, однако его на эту стадию соревнований еще не завезли. Поэтому «Шахтер» остался без очень вероятного второго мяча, а соперники получили немного вдохновения напугать Фесюна подачами с угловых по обеим сторонам поля на последних минутах игры. Однако так же без последствий, как и прошлые атаки «горняков» до этого, поэтому именно команда Турана идет дальше. Чуда не произошло.
Кубок Украины. 1/16 финала.
«Полесье» Ставки – «Шахтер» - 0:1
Гол: Мейреллиш, 45
Предупреждения: Руденко, 78 – Изаки, 82
«Полесье» Ставки: Пазенко – Руденко, Климчук, Максимец, Мельничук – Головко (Горбаченко, 66), Задоя, Чернецкий (Черномаз, 85) – Балацкий (Малей, 57), Бороденко (Калайтан, 66), Дучев (Козий, 57).
«Шахтер»: Фесюн – Фарина, Грамм, Назарина, Винисиус – Глущенко, Криськив (Бондарь,61), Изаки – Невертон (Мейреллиш, 39), Лукас, Швед (Алиссон, 61).
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).
Стадион: «Юбилейный» (Буча).
Удары (в створ): 2 (0) – 16 (9)
Угловые: 3 – 10
Оффсайды: 1 – 1.
Температура: 14°C
В кіці матчу кротячі тубільці чогось дуже раділи .їм напевно не сказали ,що вони мінімально від аматорів виграли .)))
Утешатся немного после вчерашней обиднейшей неудачи орлов...🦅💔
🟧⚒️⬛
Не могли забить тайм первый -
Почему такие муки? 🧐
Не довод, что состав резервный...
Но спасибо лУке!!! ⚽🇧🇷 😊
Там с первых минут выйдет на поле наш новый кумир
Это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир.
Браво, горняки! 🟧⚒️⬛ 😊