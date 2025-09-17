Полесье Ставки – Шахтер – 0:1. Первый от Мейреллиша. Видео гола и обзор
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины
17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.
Единственный гол забил Лука Мейреллиш. Это его дебютный матч за команду и первый забитый мяч.
Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
Полесье Ставки – Шахтер – 0:1
Гол: Мейреллиш, 45
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Лука Мейреллиш, 45 мин.
😍 Лука Мейрелліш 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2025
⚽️ Дебютний гол у першому матчі нападника за «Шахтар» 👏#Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/ZU9TJukSAw
