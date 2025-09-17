Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье Ставки – Шахтер – 0:1. Первый от Мейреллиша. Видео гола и обзор
Кубок Украины
17 сентября 2025, 18:28 | Обновлено 17 сентября 2025, 18:29
ФК Шахтер

17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Единственный гол забил Лука Мейреллиш. Это его дебютный матч за команду и первый забитый мяч.

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
Полесье Ставки – Шахтер – 0:1
Гол: Мейреллиш, 45

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Лука Мейреллиш, 45 мин.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
