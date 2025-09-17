В среду, 17 сентября, в Киеве на стадионе «Темп» состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют «Полесье» Ставки и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Дмитрия Евтухова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Полесье Ставки



Обновленный формат розыгрыша Кубка Украины в этом сезоне помогает болельщикам открывать на футбольной карте нашей страны все новые и новые клубы. Впрочем, о существовании «Полесья» из села Ставки Радомышльского района Житомирской области кто-то мог знать и ранее, так как основан этот коллектив был аж в 1988 году.

Но даже сейчас команда 36-летнего тренера Ярослава Климчука выступает всего лишь на уровне чемпионата Киевской области, где, к слову, в прошлом сезоне достаточно долго держалась поблизости от призовых мест, но в итоге финишировала четвертой. Максимальное же достижение «Полесья» в этом турнире – второе место за сезон до этого. В своей области команда выигрывала аналогичное первенство дважды, но после начала полномасштабного вторжение произвела релокацию.

А уже в этой кампании результаты для клуба из села Ставки в чемпионате не такие уж и выдающиеся – седьмое место из 12 команд после пяти сыгранных матчей. Однако на первом этапе Кубка удалось одолеть «Ребел» с более чем уверенным счетом (3:0), поэтому со счетов андердогов списывать точно не стоит. Даром, что в их составе можно встретить таких известных на уровне УПЛ игроков, как Сергей Горбунов, бывший полузащитник «Днепра», «Шахтера», «Карпат» и «Днепра-1», Евгений Задоя, который успел поиграть в центре поля «Колоса» и «Черноморца», а также Сергей Симинин, посвятившего лучшие годы карьеры «Волыни», «Ворскле» и «Александрии». В целом, опыт этой команде есть, у кого одолжить.

Шахтер



Однако не обращать внимание на уровень соперника «Полесья» в предстоящей игре попросту не получится. Один из лидеров футбола нашей страны, участник основного раунда Лиги конференций УЕФА, третья команда по итогам прошлого сезона УПЛ (насколько бы не неприятно было признавать этот факт болельщикам «Шахтера»), а также действующий обладатель Кубка Украины. И все это во главе с амбициозным и харизматичным турецким тренером Ардой Тураном. Гремучая смесь.

Но «Шахтер», в силу своего опыта, прекрасно понимает, что удельный вес предстоящего матча уступает в абсолютных измерениях игре против луганской «Зари» в чемпионате, которая состоится уже в понедельник на следующей неделе. Тем более, что «горняки» уже дважды потеряли очки в стартовых пяти турах, и последняя осечка даже очень свежа в памяти команды – несколько дней тому назад в том-таки Житомире против «Металлиста 1925» (1:1). Поэтому на матчи или представителей данного региона у дончан могла начаться аллергия, судя по опыту последних лет.

Также очевидно, что основной состав «Шахтера» к этой встрече не планируется быть привлеченным. Туран еще перед стартом кампании обещал каждому игроку по 20-25 матчей за сезон, и глядя на все эти травмы «горняков», в слова тренера верится охотно. К тому же, прибыли бразильские новички и потенциальные участники чемпионата мира-2025 в категории до 20 лет, которых также уже неплохо было бы заиграть в официальной игре. В общем, «Шахтер» будет экспериментировать, чем также могут воспользоваться соперники.

А еще не до конца ясно, где сыграют команды. УАФ в официальном протоколе настаивает на киевском стадионе «Темп», тогда как «Полесье» Ставки в своей афише указало стадион «Юбилейный» в Буче и, что самое обидное, условие проведения матча без болельщиков. А где тогда брать ту самую «кубковую магию», ради которой аматорские команды и подтянули к «элитным»?

История встреч



Футбольные пути «Полесья» Ставки и «Шахтера» ранее не пересекались по понятным причинам.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Дмитрий Евтухов из Днепра, который на своем счету имеет уже 12 матчей в рамках «элитного» дивизиона и 4 кубковые встречи. Боковыми рефери станут Виталий Скобля и Михаил Ефименко, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. На матче будет отсутствовать система VAR. У Евтухова нет опыта проведения матчей с участием «Полесья» Ставки, тогда как с «Шахтером» он также не пересекался.

Ориентировочные составы



«Полесье» Ставки: Пазенко – Максимец, Климчук, Руденко, Мельничук – Чернетский, Задоя, Дучев – Горбунов, Головко, Балатский.

«Шахтер»: Фесюн – Азарови, Марлон, Назарина, Конопля – Цуканов, Крыськив, Глущенко – Невертон, Мейреллиш, Швед.