Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран подвел итоги победного матча 1/16 финала Кубка Украины с «Полесьем» Ставки (1:0).

– Мистер, «Шахтер» начал путь в Кубке Украины. Какие у вас впечатления от игры?

– Прежде всего, поздравляю Луку и Изаки. Один из них забил, но для меня, собственно, и гол Изаки тоже засчитан, тем не менее… Я хочу поблагодарить своих футболистов за сосредоточенность. Нелегко играть сегодняшний кубковый матч на этом поле.

Но я верю, что украинцы, дети, которые были здесь, увидели хороший футбол. Мы на правильном пути, хотя иногда имеем небольшие проблемы с нашей системой. Но это была хорошая мотивация для подготовки к чемпионату. Мы имели возможность увидеть игроков, которые еще не выходили на поле. Именно поэтому мы сегодня очень счастливы.

– Вы уже упомянули Изаки и Луку. Как проходит их адаптация в команде и как оцените их потенциал?

– Они очень молоды, но перед ними – прекрасное будущее, и я постараюсь помочь им подготовиться к этому будущему. Оба очень хорошие ребята, очень качественные игроки. Постараюсь помочь им воплотить их прекрасные мечты в жизнь, но сначала мы хотим воплотить эти мечты здесь, в «Шахтере», выигрывая кубки и титулы вместе.

Честно скажу, я сегодня очень доволен Изаки. Я увидел, что он старался оставаться верным принципам и очень хорошо реагировал. Что касается Луки, то он имеет потенциал нападающего – как входит в игру, как видит поле… У обоих светлое будущее, но мы будем выпускать их на поле правильно, защищая и правильно коммуницируя.

– Какова цель «Шахтера» в Кубке Украины?

– Если «Шахтер» где-то играет, то стремится выиграть трофей. Мы попробуем это сделать.