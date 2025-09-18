Стало известно, сколько зрителей посетило матч Полесье Ставки – Шахтер

В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» одолел любительский клуб «Полесье» Ставки (1:0).

На 45-й минуте Изаки выполнил подачу с правого углового, а Лука Мейреллиш выпрыгнул выше всех у ближней штанги и головой переправил мяч в сетку – 0:1.

«Шахтер» вышел в 1/8 финала Кубка Украины. Как сообщил донецкий клуб, на трибунах стадиона Юбилейный в Буче присутствовало 580 зрителей.

Следующий матч команда Арды Турана проведет 22 сентября в 18:00, когда в 6-м туре УПЛ примет «Зарю» на «Арене Львов».

Кубок Украины. 1/16 финала

Буча, «Юбилейный», 580 зрителей

Полесье (Ставки) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Мейреллиш, 45

Шахтер: Фесюн, Винисиус Тобиас, Назарина (к), Грам, Фарина, Крыськив (Бондарь, 61), Глущенко, Изаки, Невертон (Мейреллиш, 38), Лукас, Швед (Алиссон, 61)