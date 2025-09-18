Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше
Кубок Украины
Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше

17 сентября сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто

Коллаж Sport.ua

17 сентября стартовала стадия 1/16 финала Кубка Украины. Матчи пройдут в течение двух недель, до 24 сентября.

В первый день сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто.

Киевское Динамо на выезде обыграло Александрию в непростом матче (2:1).

Донецкий Шахтер забил всего один мяч в ворота аматорского клуба Полесье Ставки (1:0).

Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбассу грозит техническое поражение.

В 1/8 финала по итогам первого дня вышли: Динамо Киев, Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Виктория Сумы.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября.

17 сентября

  • 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2
  • 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3)
  • 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1
  • 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1
  • 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:3

18 сентября

  • 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
  • 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов
  • 18:00. Нива Тернополь – Полтава

23 сентября

  • 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное
  • 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

24 сентября

  • 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса
  • 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
  • 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
  • 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно
  • 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
  • 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир

Инфографика

Видеообзоры матчей

По теме:
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Виктория Сумы Металлист Харьков Александрия выбор редакции статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Полесье Ставки Александрия - Динамо
