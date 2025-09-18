Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше

17 сентября стартовала стадия 1/16 финала Кубка Украины. Матчи пройдут в течение двух недель, до 24 сентября.

В первый день сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто.

Киевское Динамо на выезде обыграло Александрию в непростом матче (2:1).

Донецкий Шахтер забил всего один мяч в ворота аматорского клуба Полесье Ставки (1:0).

Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбассу грозит техническое поражение.

В 1/8 финала по итогам первого дня вышли: Динамо Киев, Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Виктория Сумы.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября.

17 сентября

13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2

– 0:2 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3)

15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1

– 0:1 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1

– 0:1 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:3

18 сентября

13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь

15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов

18:00. Нива Тернополь – Полтава

23 сентября

13:00. Олимпия Савинцы – Лесное

15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

24 сентября

13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса

13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий

15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт

15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно

15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков

18:00. Рух Львов – Полесье Житомир

