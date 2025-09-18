Итоги первого дня 1/16 финала Кубка Украины. Шахтер и Динамо идут дальше
17 сентября сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто
17 сентября стартовала стадия 1/16 финала Кубка Украины. Матчи пройдут в течение двух недель, до 24 сентября.
В первый день сыграно 5 поединков этой стадии, и грандам пришлось непросто.
Киевское Динамо на выезде обыграло Александрию в непростом матче (2:1).
Донецкий Шахтер забил всего один мяч в ворота аматорского клуба Полесье Ставки (1:0).
Кривбасс в серии пенальти обыграл Чернигов (1:1, пен. 3:1), но во втором тайме на поле у криворожской команды оказалось 8 легионеров (при норме регламента – не более 7). Кривбассу грозит техническое поражение.
В 1/8 финала по итогам первого дня вышли: Динамо Киев, Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Виктория Сумы.
Кубок Украины 2025/26
Матчи 1/16 финала, 17–24 сентября.
17 сентября
- 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы – 0:2
- 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог – 1:1 (пен. 1:3)
- 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк – 0:1
- 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы – 0:1
- 18:00. Александрия – Динамо Киев – 1:3
18 сентября
- 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
- 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов
- 18:00. Нива Тернополь – Полтава
23 сентября
- 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное
- 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск
24 сентября
- 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса
- 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
- 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
- 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно
- 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
- 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир
