Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины
Киевское «Динамо» и «Александрия» провели поединок в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Украины. 1/16 финала.
«Александрия» – «Динамо» – 1:1
Голы: Бленуце (58, автогол) – Пихаленок (23)
Предупреждения: Беиратче (19), Кулаков (36) – Дубинчак (72)
«Александрия»: Долгий, Скорко, Огарков (Ндика, 68), Беиратче, Боль, Фернандо (Смирный, 79), Мишнев (Булеца, 46), Цара, Козак (Жонатан, 61), Шостак, Кулаков (Кастильо, 68).
«Динамо»: Моргун, Тиаре, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Волошин, Кабаев (Огундана, 46), Бленуце.
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
КСК «Ника» (Александрия)
