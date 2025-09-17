Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Кубок Украины
Александрия
17.09.2025 19:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Из-за воздушной тревоги время начала матча было перенесено с 18:00 на 19:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
17 сентября 2025, 20:50 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:55
2586
34

Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

ФК Александрия

Киевское «Динамо» и «Александрия» провели поединок в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Украины. 1/16 финала.

«Александрия» – «Динамо» – 1:1

Голы: Бленуце (58, автогол) – Пихаленок (23)

Предупреждения: Беиратче (19), Кулаков (36) – Дубинчак (72)

«Александрия»: Долгий, Скорко, Огарков (Ндика, 68), Беиратче, Боль, Фернандо (Смирный, 79), Мишнев (Булеца, 46), Цара, Козак (Жонатан, 61), Шостак, Кулаков (Кастильо, 68).

«Динамо»: Моргун, Тиаре, Биловар, Захарченко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Волошин, Кабаев (Огундана, 46), Бленуце.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 35
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
насилу то Шлюхта обіграла село в 90 чоловік 
Ответить
+16
Airwolf77
С победой Динамо 
Ответить
+16
Перець
Рахунок на табло тож крокуємо далі 
Ответить
+16
FunnyCat_____
а шахтар насилу обіграв Полісся Ставки?  
Ответить
+15
Remark
Аха))) Такі кумендні персонажі)))
І там і там фаворити виграли в 1 м'яч, але "Динамо насилу обіграло", за те "Шахтар мінімально обіграв Полісся")))
Ответить
+13
Dynamo1927
С победой Динамо! Огундана крут!
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
serhiy11
Шахтар насилу обіграв аматорів ! Де такий заголовок !!?
Ответить
+11
----
На 60% дубль обыграл Александрию. Нормально. В основное время. Кто-то вон 2 лигу еле прошел
Ответить
+11
FunnyCat_____
стріха тече (С)  э то из серии "немає сечі терпіти ці пекельні борошна"  называется когда доходяге дали гугл переводчик, но не дали мозгов
Ответить
+10
Pixelman
Швидкість непогана в Огундани і не боїться йти в обіграші, саме цього зараз не вистачає киянам. Сподіваюсь буде з нього толк. Всіх з нелегкою перемогою, тепер готуємось дати бій вже в себе вдома.
Ответить
+10
FunnyCat_____
с Победой Чемпионы!
три костромских дауна: аЛэксандр дмытрык и аПепа шо с лицами? не вижу радости
Ответить
+10
FunnyCat_____
скулежом кВантума и его полового партнера аПепы -  удовлетворен!
Ответить
+9
Alex
Шахтар теж насилу переграв ноунейма?Спорт юа "любить" Динамо Київ
Ответить
+9
😸
Динамо насилу перемогло... Заголовки як завжди
Ответить
+9
sania
Новачки Динамо в повному порядку. Шола швидкий і з дрибліногм. Все ок.
Ответить
+8
😸
З переогою всіх вболівальників Сподобалось як грали новенькі Огундана і молодий Захарченко. Молодці крокуємо далі
Ответить
+8
sania
Хороший футбол і чудовий результат. З перемогою!
Ответить
+8
serhiy11
Вітаю Динамо і всіх відданих вболівальників з перемогою. Гра сподобалася ,навіть здалося .що краще грали ніж основою.Інтрига була до кінця матчу. Треба забивати більше ніж один гол ,бо потім ми страдаєм фігнею . Дуже сподобалася гра новачків - африкаців  Не сподівався , що вони з корабля на бал і зразу заграють .Старалися . Молоці . Вся команда заслужила перемогу , Моргун теж нормально відіграв ,хоча я боявся .Трішки оптимізму мені добавили .  З перемогую ! Ідем далі ! 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
а Шола имеет то что в нынешнем ДК редко применяется -  желание и возможность обыгрывать 1в1
Ответить
+4
sahka1981
Ну, як завжди самі собі проблеми створюють, автогол румуна, десь навіть і символічно, але склалад дуже експериментальний, дощова погода, нелегкий матч видався. Шола  молодець, і гру освіжив і гол вирішальний забив.
З перемогою!
Ответить
+4
