В среду, 17 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Александрия» и «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

Несколько дней назад «желто-черные» одержали первую победу в чемпионате Украины, разгромив ЛНЗ со счетом 4:1. А вот киевляне в рамках чемпионата допустили первую осечку, сыграв вничью с «Оболонью» (2:2). Команды ранее провели 35 очных дуэлей: «Динамо» одержало 27 побед, 6 раз успех сопутствовал александрийцам и дважды были зафиксированы ничьи. В прошлом чемпионате в Александрии соперники сыграли вничью со счетом 0:0, а в Киеве «бело-синие» разгромили «горожан» – 3:0 (гол Попова и дубль Ваната).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.