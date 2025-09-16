Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александрия
17.09.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
16 сентября 2025, 23:26 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:27
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка Украины

Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча
В среду, 17 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Александрия» и «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

Несколько дней назад «желто-черные» одержали первую победу в чемпионате Украины, разгромив ЛНЗ со счетом 4:1. А вот киевляне в рамках чемпионата допустили первую осечку, сыграв вничью с «Оболонью» (2:2). Команды ранее провели 35 очных дуэлей: «Динамо» одержало 27 побед, 6 раз успех сопутствовал александрийцам и дважды были зафиксированы ничьи. В прошлом чемпионате в Александрии соперники сыграли вничью со счетом 0:0, а в Киеве «бело-синие» разгромили «горожан» – 3:0 (гол Попова и дубль Ваната).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александрия
17 сентября 2025 -
18:00
Динамо Киев
