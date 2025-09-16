В среду, 17 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Александрия» и «Динамо». В минувший уик-энд команда Кирилла Нестеренко одержала первую победу в текущем сезоне, а «бело-синие» допустили первую осечку в новом чемпионате. На этой неделе соперники проведут две очные дуэли: после кубкового противостояния они встретятся в рамках УПЛ.

Александрия

В прошлом национальном чемпионате «желто-черные» добились исторического достижения, став вице-чемпионами Украины. Но старт нового сезона александрийцы откровенно провалили, проиграв шесть матчей подряд (с учетом игр квалификации Лиги конференций). Весьма кстати для команды Нестеренко подоспела международная пауза, в течение которой тренерский штаб «Александрии» имел возможность наладить игровые связи «горожан». И после возобновления чемпионата александрийцы одержали долгожданную победу, разгромив на своем поле ЛНЗ со счетом 4:1.

Героем поединка с ЛНЗ стал полузащитник Тедди Цара, который оформил дубль в ворота соперников. Благодаря своим действиям албанец удостоился звания лучшего игрока 5-го тура УПЛ. Также отметим молодого голкипера Виктора Долгого, впервые вышедшего в стартовом составе «Александрии». Также впервые с первых минут в составе «желто-черных» вышел защитник Николай Огарков.

Позитивным моментом для «Александрии» является возвращение в строй Артема Шулянского. Год назад полузащитник получил тяжелую травму колена, перенес операцию и прошел длительный путь восстановления. В кубковом противостоянии с «Динамо» своим партнерам все еще не сможет помочь получивший красную карточку в 1-м туре чемпионата Мигель Кампос, но это будет последняя игра 5-матчевой дисквалификации для защитника.

Динамо

Киевляне без потерь стартовали в новом чемпионате, одержав четыре победы. А вот на международной арене команда Александра Шовковского, можно сказать, провалилась. «Бело-синие» стартовали в квалификации Лиги чемпионов, но сумели попасть только в основной раунд Лиги конференций. В начале осени столичный гранд неожиданно проявил трансферную активность, подписав несколько новичков, в том числе трех легионеров.

После международной паузы киевляне допустили первую осечку в национальном первенстве, сыграв вничью с «Оболонью», которая спасла встречу в компенсированное время. В этом поединке за «бело-синих» дебютировал румынский форвард Владислав Бленуце. Еще трое новичков «Динамо (Буртник, Тиаре и Огундана) все игровое время просидели на скамейке запасных. Вполне возможно, что дебют кого-то из них состоится именно в среду, ведь тренерский штаб Шовковского наверняка прибегнет к ротации. Интересно, что матч против «Оболони» стал для «Динамо» 1000-м в чемпионатах Украины.

В текущем чемпионате «бело-синие» демонстрируют хорошую результативность: в пяти матчах «динамовцы» забили 16 голов и по этому показателю имеют солидный отрыв от конкурентов. Уверенную игру демонстрирует полузащитник Виталий Буяльский, который в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Продолжает восстанавливаться после повреждения центрбек Денис Попов.

Статистика встреч

Команды ранее провели 35 очных дуэлей, и киевляне имеют подавляющее преимущество. «Динамо» одержало 27 побед, 6 раз успех сопутствовал александрийцам и дважды были зафиксированы ничьи. В прошлом чемпионате в Александрии соперники сыграли вничью со счетом 0:0, а в Киеве «бело-синие» разгромили «горожан» – 3:0.

Прогноз на противостояние

Александрийцы улучшили себе настроение, в чемпионате одержав долгожданную победу, и захотят развить успех. Но сделать это будет непросто, ведь киевляне намерены реабилитироваться за осечку. Считаем, что «желто-черные» вряд ли преподнесут сенсацию и победа достанется «Динамо».

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Огарков, Беиратче, Боль, Скорко, Мишнев, Фернандо, Шостак, Цара, Кулаков, Козак.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Тиаре, Караваев, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Герреро, Ярмоленко.