Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШОВКОВСКИЙ – о тяжелом матче в Кубке, игре новичков и травме украинца
Кубок Украины
Александрия
17.09.2025 19:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Из-за воздушной тревоги время начала матча было перенесено с 18:00 на 19:00
Украина. Премьер лига
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелом матче в Кубке, игре новичков и травме украинца

Тренер оценил поединок против «Александрии»

ШОВКОВСКИЙ – о тяжелом матче в Кубке, игре новичков и травме украинца
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался о матче 1/16 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:1).

– Прокомментируйте матч.

– Мы планировали сегодня дать возможность поиграть игрокам, которые присоединились к нам. Дать поиграть тем, кто меньше играл в течение этого времени. Что-то получилось, что-то не получилось – обязательно разберем на теории и будем готовиться к следующей игре чемпионата опять же с «Александрией».

– В каком состоянии находится Владислав Кабаев?

– У него очень болезненное и неприятное рассечение. Слава Богу, неглубокое. Надеемся, что к следующей игре он будет готов. Но по себе знаю, что это очень неприятный момент и очень неприятная травма.

– Сегодня сразу три игрока дебютировали за основную команду «Динамо», один из них отличился забитым мячом. Ожидали ли вы, что все именно так сложится?

– Вы знаете, я всегда надеюсь, когда выходят игроки на футбольное поле, что они будут давать результат. Забивать мяч, предоставлять возможность забить и делать все для того, чтобы команда одержала победу. Некоторыми доволен больше, некоторыми – меньше. Безусловно, не обошлось без ошибок, без этого не бывает. Но это первые матчи, дебют, всегда есть определенное волнение. Важно, что мы решили задачу и прошли в следующий раунд.

– Как бы вы оценили игру «Александрии»?

– Вы знаете, не в моих правилах комментировать игру наших соперников. У каждой команды есть свое лицо, есть свои наработки. Есть моменты, за счет которых они строят свою игру. Каждый тренер готовится к этому поединку и готовит команду с учетом этих возможностей. В принципе, ничего нового я не увидел по сравнению с тем, что я уже видел, готовясь к этой игре. Каждая игра не похожа на другую и не бывает одинаковых моментов. Они бывают похожи в тех или иных деталях, но не бывает одинаковых моментов.

Еще раз поздравляю болельщиков с победой. Также хочу поздравить наших спасателей. Сегодня День спасателя, и мы благодарим этих мужественных ребят, героев. Не только ребят, но и девушек, которые ценой своих жизней помогают спасать людей и делают все возможное, чтобы мы чувствовали себя спокойнее. Поэтому еще раз поздравляю.

И также хочу сказать, что, к сожалению, сегодня годовщина смерти Андрея Гусина. Мы помним. И, к сожалению, уже одиннадцатый год, как его нет с нами. Но он часть нашей динамовской семьи и всегда будем его помнить.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Огундана Шола (Динамо Киев).
58’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владислав Блэнуцэ (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
nivavn
нічого нового я не побачив стосовно того, що я вже бачив,бувають схожі в тих чи інших деталях, але не буває однакових моментів.     
  
Шо воно меле??? сашо.....
