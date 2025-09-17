Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.
Кубок Украины 2025/26. 1/16 финала, 17 сентября
Александрия – Динамо – 1:2
Голы: Бленуце, 58 (автогол) – Пихаленок, 22, Огундана, 86
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Пихаленок, 22 мин.
ГОЛ! 1:1 Бленуце, 58 мин. (автогол)
ГОЛ! 1:2 Огундана, 86 мин.
События матча
