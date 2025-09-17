17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины 2025/26. 1/16 финала, 17 сентября

Александрия – Динамо – 1:2

Голы: Бленуце, 58 (автогол) – Пихаленок, 22, Огундана, 86

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Пихаленок, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Бленуце, 58 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Огундана, 86 мин.