Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Александрия
17.09.2025 19:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Из-за воздушной тревоги время начала матча было перенесено с 18:00 на 19:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
17 сентября 2025, 20:57 |
7562
3

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

17 сентября 2025, 20:57 |
7562
3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
ФК Александрия

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины 2025/26. 1/16 финала, 17 сентября

Александрия – Динамо – 1:2

Голы: Бленуце, 58 (автогол) – Пихаленок, 22, Огундана, 86

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Пихаленок, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Бленуце, 58 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:2 Огундана, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Огундана Шола (Динамо Киев).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
По теме:
ВИДЕО. Как Шола вывел Динамо в 1/8 финала Кубка, забив Александрии на 86-й
Дебютант Левого Берега: «Удаление соперника сыграло с нами злую шутку»
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Александр Пихаленок Владислав Бленуце автогол Шола Огундана
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17 сентября 2025, 16:44 20
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 33
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 20:41
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17.09.2025, 06:20
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
ГОООЛ!
Ответить
+1
kadaad .
Матч не начался!
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
Повітряні тривоги. І "Металіст" вилетів, напевно, не в останню чергу через відбите суддівство.
Ответить
-3
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 3
MMA
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 54
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем