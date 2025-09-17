В среду, 17-го сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Полесье» Ставки и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Темп», начало в 15:30.

Не слишком любят «горняки» встречи с командами из Житомира под названием «Полесье», но на этот раз контекст будет иным. Аматорский коллектив сумел преодолеть первый раунд Кубка, обыграв «Ребел» (3:0), и теперь готовится к наиболее статусной игре за всю свою историю. Авантюрным может получиться это приключение для представителей Высшей лиги Киевской области, но и Арда Туран без ротации точно не обойдется – у действующего обладателя трофея очень важный матч чемпионата впереди.

