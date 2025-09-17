Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Полесье Ставки
17.09.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Кубок Украины
17 сентября 2025, 02:54 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:55
16
0

Полесье Ставки – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Кубка Украины

17 сентября 2025, 02:54 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:55
16
0
Полесье Ставки – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 17-го сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Полесье» Ставки и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Темп», начало в 15:30.

Не слишком любят «горняки» встречи с командами из Житомира под названием «Полесье», но на этот раз контекст будет иным. Аматорский коллектив сумел преодолеть первый раунд Кубка, обыграв «Ребел» (3:0), и теперь готовится к наиболее статусной игре за всю свою историю. Авантюрным может получиться это приключение для представителей Высшей лиги Киевской области, но и Арда Туран без ротации точно не обойдется – у действующего обладателя трофея очень важный матч чемпионата впереди.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» Ставки – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
