Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Кубок африканских наций 2023 – 34-й по счету розыгрыш главного континентального трофея для национальных сборных.

Сборная Кот-д'Ивуар принимает в нем участие на правах хозяйки. Матчи турнира пройдут на шести стадионах в пяти городах – Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро.

На групповой стадии команды будут бороться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

Групповой турнир

Группа А

13.01 – 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау

14.01 – 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея

18.01 – 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау

18.01 – 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия

22.01 – 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

22.01 – 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

Группа В

14.01 – 19:00. Египет – Мозамбик

14:01 – 22:00. Гана – Кабо-Верде

18.01 – 22:00. Египет – Гана

19.01 – 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик

22.01 – 22:00. Мозамбик – Гана

22.01 – 22:00. Кабо-Верде – Египет

Группа С

15.01 – 16:00. Сенегал – Гамбия

15.01 – 19:00. Камерун – Гвинея

19.01 – 19:00. Сенегал – Камерун

19.01 – 22:00. Гвинея – Гамбия

23.01 – 19:00. Гамбия – Камерун

23.01 – 19:00. Гвинея – Сенегал

Группа D

15.01 – 22:00. Алжир – Ангола

16.01 – 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания

20.01 – 16:00. Алжир – Буркина-Фасо

20.01 – 19:00. Мавритания – Ангола

23.01 – 22:00. Ангола – Буркина-Фасо

23.01 – 22:00. Мавритания – Алжир

Группа E

16.01 – 19:00. Тунис – Намибия

16.01 – 22:00. Мали – ЮАР

20.01 – 22:00. Тунис – Мали

21.01 – 22:00. ЮАР – Намибия

24.01 – 19:00. Намибия – Мали

24.01 – 19:00. ЮАР – Тунис

Группа F