Кубок африканских наций13 января 2024, 09:50 | Обновлено 13 января 2024, 09:54
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Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
13 января 2024, 09:50 | Обновлено 13 января 2024, 09:54
373
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Кубок африканских наций 2023 – 34-й по счету розыгрыш главного континентального трофея для национальных сборных.
Сборная Кот-д'Ивуар принимает в нем участие на правах хозяйки. Матчи турнира пройдут на шести стадионах в пяти городах – Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро.
На групповой стадии команды будут бороться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.
Групповой турнир
Группа А
- 13.01 – 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау
- 14.01 – 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея
- 18.01 – 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау
- 18.01 – 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия
- 22.01 – 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
- 22.01 – 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия
Группа В
- 14.01 – 19:00. Египет – Мозамбик
- 14:01 – 22:00. Гана – Кабо-Верде
- 18.01 – 22:00. Египет – Гана
- 19.01 – 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
- 22.01 – 22:00. Мозамбик – Гана
- 22.01 – 22:00. Кабо-Верде – Египет
Группа С
- 15.01 – 16:00. Сенегал – Гамбия
- 15.01 – 19:00. Камерун – Гвинея
- 19.01 – 19:00. Сенегал – Камерун
- 19.01 – 22:00. Гвинея – Гамбия
- 23.01 – 19:00. Гамбия – Камерун
- 23.01 – 19:00. Гвинея – Сенегал
Группа D
- 15.01 – 22:00. Алжир – Ангола
- 16.01 – 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания
- 20.01 – 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
- 20.01 – 19:00. Мавритания – Ангола
- 23.01 – 22:00. Ангола – Буркина-Фасо
- 23.01 – 22:00. Мавритания – Алжир
Группа E
- 16.01 – 19:00. Тунис – Намибия
- 16.01 – 22:00. Мали – ЮАР
- 20.01 – 22:00. Тунис – Мали
- 21.01 – 22:00. ЮАР – Намибия
- 24.01 – 19:00. Намибия – Мали
- 24.01 – 19:00. ЮАР – Тунис
Группа F
- 17.01 – 19:00. Марокко – Танзания
- 17.01 – 22:00. ДР Конго – Замбия
- 21.01 – 16:00. Марокко – ДР Конго
- 21.01 – 19:00. Замбия – Танзания
- 24.01 – 22:00. Замбия – Марокко
- 24.01 – 22:00. Танзания – ДР Конго
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