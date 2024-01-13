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Кубок африканских наций
13 января 2024, 09:50 | Обновлено 13 января 2024, 09:54
373
0

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

13 января 2024, 09:50 | Обновлено 13 января 2024, 09:54
373
0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
cafonline.com

Кубок африканских наций 2023 – 34-й по счету розыгрыш главного континентального трофея для национальных сборных.

Сборная Кот-д'Ивуар принимает в нем участие на правах хозяйки. Матчи турнира пройдут на шести стадионах в пяти городах – Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро.

На групповой стадии команды будут бороться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

Групповой турнир

Группа А

  • 13.01 – 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау
  • 14.01 – 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея
  • 18.01 – 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау
  • 18.01 – 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия
  • 22.01 – 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
  • 22.01 – 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

Группа В

  • 14.01 – 19:00. Египет – Мозамбик
  • 14:01 – 22:00. Гана – Кабо-Верде
  • 18.01 – 22:00. Египет – Гана
  • 19.01 – 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
  • 22.01 – 22:00. Мозамбик – Гана
  • 22.01 – 22:00. Кабо-Верде – Египет

Группа С

  • 15.01 – 16:00. Сенегал – Гамбия
  • 15.01 – 19:00. Камерун – Гвинея
  • 19.01 – 19:00. Сенегал – Камерун
  • 19.01 – 22:00. Гвинея – Гамбия
  • 23.01 – 19:00. Гамбия – Камерун
  • 23.01 – 19:00. Гвинея – Сенегал

Группа D

  • 15.01 – 22:00. Алжир – Ангола
  • 16.01 – 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания
  • 20.01 – 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
  • 20.01 – 19:00. Мавритания – Ангола
  • 23.01 – 22:00. Ангола – Буркина-Фасо
  • 23.01 – 22:00. Мавритания – Алжир

Группа E

  • 16.01 – 19:00. Тунис – Намибия
  • 16.01 – 22:00. Мали – ЮАР
  • 20.01 – 22:00. Тунис – Мали
  • 21.01 – 22:00. ЮАР – Намибия
  • 24.01 – 19:00. Намибия – Мали
  • 24.01 – 19:00. ЮАР – Тунис

Группа F

  • 17.01 – 19:00. Марокко – Танзания
  • 17.01 – 22:00. ДР Конго – Замбия
  • 21.01 – 16:00. Марокко – ДР Конго
  • 21.01 – 19:00. Замбия – Танзания
  • 24.01 – 22:00. Замбия – Марокко
  • 24.01 – 22:00. Танзания – ДР Конго
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Источник Sport.ua
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