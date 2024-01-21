Почему не играл футболист Шахтера? Замбия и Танзания разошлись миром

В матче 2-го тура Кубка африканских наций Замбия и Танзания сыграли вничью (1:1).

Танзанийцы вышли вперед в 11-й минуте. Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счет на 88-й минуте.

За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши, но его удалили в предыдущем матче, из-за чего он дисквалифицирован и на игру 2-го тура не вышел.

Положение в группе: Марокко (4 очка), ДР Конго и Замбия (по 2 балла), Танзания (1 пункт).

Кубок Африки. Группа F

2-й тур, 21 января

Замбия – Танзания – 1:1

Голы: Дака, 88 – Мсува, 11

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