Почему не играл футболист Шахтера? Замбия и Танзания разошлись миром
Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счет на 88-й минуте
В матче 2-го тура Кубка африканских наций Замбия и Танзания сыграли вничью (1:1).
Танзанийцы вышли вперед в 11-й минуте. Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счет на 88-й минуте.
За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши, но его удалили в предыдущем матче, из-за чего он дисквалифицирован и на игру 2-го тура не вышел.
Положение в группе: Марокко (4 очка), ДР Конго и Замбия (по 2 балла), Танзания (1 пункт).
Кубок Африки. Группа F
2-й тур, 21 января
Замбия – Танзания – 1:1
Голы: Дака, 88 – Мсува, 11
Турнирные таблицы
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков
Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей