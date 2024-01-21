Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему не играл футболист Шахтера? Замбия и Танзания разошлись миром
Кубок африканских наций
Замбия
21.01.2024 19:00 – FT 1 : 1
Танзания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
21 января 2024, 22:17 | Обновлено 21 января 2024, 22:30
449
0

Почему не играл футболист Шахтера? Замбия и Танзания разошлись миром

Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счет на 88-й минуте

21 января 2024, 22:17 | Обновлено 21 января 2024, 22:30
449
0
Почему не играл футболист Шахтера? Замбия и Танзания разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine. Патсон Дака

В матче 2-го тура Кубка африканских наций Замбия и Танзания сыграли вничью (1:1).

Танзанийцы вышли вперед в 11-й минуте. Форвард «Лестера» Патсон Дака сравнял счет на 88-й минуте.

За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши, но его удалили в предыдущем матче, из-за чего он дисквалифицирован и на игру 2-го тура не вышел.

Положение в группе: Марокко (4 очка), ДР Конго и Замбия (по 2 балла), Танзания (1 пункт).

Кубок Африки. Группа F

2-й тур, 21 января

Замбия – Танзания – 1:1

Голы: Дака, 88 – Мсува, 11

Турнирные таблицы

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Замбия).
45’
Rodrick Kabwe (Замбия) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Simon Msuva (Танзания).
По теме:
Бетис – Барселона – 2:4. Дубль Иско, хет-трик Торреса. Видео голов и обзор
Экстралига. SkyUp разгромил Рятувальник
Две красные карточки. Саудовская Аравия переиграла Кыргызстан в Кубке Азии
Кубок африканских наций 2023 сборная Замбии по футболу сборная Танзании по футболу Шахтер Донецк Новатус Мироши видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ
Футбол | 21 января 2024, 22:11 0
Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ
Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ

Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков

ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Футбол | 21 января 2024, 17:28 23
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей

Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Футбол | 21.01.2024, 00:50
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Футбол | 21.01.2024, 16:04
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 34
Теннис
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 10
Футбол
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
19.01.2024, 18:24 3
Теннис
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 346
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем