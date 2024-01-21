Марокко – ДР Конго, Замбия – Танзания, ЮАР – Намибия. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций
21 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
21 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:
- 16:00. Марокко – ДР Конго
- 19:00. Замбия – Танзания
- 22:00. ЮАР – Намибия
За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши, но он был удален в предыдущем матче, из-за чего дисквалифицирован и на игру 2-го тура не выйдет.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Марокко – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Замбия – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮАР – Намибия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 21 января состоялись матчи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки
21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора