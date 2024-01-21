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Кубок африканских наций
ЮАР
21.01.2024 22:00 - : -
Намибия
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Кубок африканских наций
21 января 2024, 16:40 | Обновлено 21 января 2024, 16:48
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Марокко – ДР Конго, Замбия – Танзания, ЮАР – Намибия. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций

21 января 2024, 16:40 | Обновлено 21 января 2024, 16:48
92
0
Марокко – ДР Конго, Замбия – Танзания, ЮАР – Намибия. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ЮАР

21 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

21 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

  • 16:00. Марокко – ДР Конго
  • 19:00. Замбия – Танзания
  • 22:00. ЮАР – Намибия

За сборную Танзании выступает полузащитник донецкого «Шахтера» Новатус Мироши, но он был удален в предыдущем матче, из-за чего дисквалифицирован и на игру 2-го тура не выйдет.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Марокко – ДР Конго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Замбия – Танзания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЮАР – Намибия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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