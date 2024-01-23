Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки
Математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы
23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе C.
Сборная Камеруна с голом на 90+1 минуте вырвала победу у Гвинеи (3:2) и вышла в 1/8 финала.
У победителей забили Карл Токо Экамби, Джеймс Гомес (автогол), Кристофер Ву. У соперника отметились Абли Джаллоу и Омар Колли.
В другом матче Сенегал обыграл Гвинею (2:0) и стал победителем группы (9 очков).
В 1/8 финала вышли: Сенегал (9 баллов), Камерун и Гвинея (по 4). Гамбия проиграла все 3 матча и выбыла из турнира.
Также математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы (2 очка), занявшая третье место в группе B.
Кубок Африки. Группа C
3-й тур, 23 января, Кот-д'Ивуар
Гамбия – Камерун – 2:3
Голы: Джаллоу, 2:3, Колли, 85 – Токо Экамби, 56, Джеймс Гомес, 87 (автогол), Кристофер Ву, 90+1
Гвинея – Сенегал – 0:2
Голы: Сек, 61, Ндиайе, 90
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