Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки

23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций в группе C.

Сборная Камеруна с голом на 90+1 минуте вырвала победу у Гвинеи (3:2) и вышла в 1/8 финала.

У победителей забили Карл Токо Экамби, Джеймс Гомес (автогол), Кристофер Ву. У соперника отметились Абли Джаллоу и Омар Колли.

В другом матче Сенегал обыграл Гвинею (2:0) и стал победителем группы (9 очков).

В 1/8 финала вышли: Сенегал (9 баллов), Камерун и Гвинея (по 4). Гамбия проиграла все 3 матча и выбыла из турнира.

Также математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы (2 очка), занявшая третье место в группе B.

Кубок Африки. Группа C

3-й тур, 23 января, Кот-д'Ивуар

Гамбия – Камерун – 2:3

Голы: Джаллоу, 2:3, Колли, 85 – Токо Экамби, 56, Джеймс Гомес, 87 (автогол), Кристофер Ву, 90+1

Гвинея – Сенегал – 0:2

Голы: Сек, 61, Ндиайе, 90

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