Гамбия – Камерун, Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций
23 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
23 января на турнире проходят матчи 3-го тура:
- 19:00. Гамбия – Камерун
- 19:00. Гвинея – Сенегал
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Турнирная таблица группы C
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Гамбия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
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