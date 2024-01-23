Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гамбия – Камерун, Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок африканских наций
Гвинея
23.01.2024 19:00 - : -
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
23 января 2024, 17:43 |
64
0

Гамбия – Камерун, Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

23 января 2024, 17:43 |
64
0
Гамбия – Камерун, Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Сенегала

23 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 января на турнире проходят матчи 3-го тура:

  • 19:00. Гамбия – Камерун
  • 19:00. Гвинея – Сенегал

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы C

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Гамбия – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

По теме:
Фавориту нужно чудо. Что может помочь сборной Ганы выйти в плей-офф?
Сыграет ли еще на КАН? Стало известно, сколько Салах пропустит из-за травмы
Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор
Кубок африканских наций 2023 смотреть онлайн сборная Гамбии по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Гвинеи по футболу сборная Сенегала по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Бокс | 23 января 2024, 03:20 4
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца

Команда Джея Опетаи опровергает информацию о нокдауне

Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Футбол | 23 января 2024, 00:37 8
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика

Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»

Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23.01.2024, 15:32
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ
Футбол | 23.01.2024, 17:52
«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ
«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол | 23.01.2024, 17:59
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем