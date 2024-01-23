Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фавориту нужно чудо. Что может помочь сборной Ганы выйти в плей-офф?
Кубок африканских наций
23 января 2024, 17:31 | Обновлено 23 января 2024, 17:32
778
0

Фавориту нужно чудо. Что может помочь сборной Ганы выйти в плей-офф?

В Кубке африканских наций близится к финишу групповой раунд

23 января 2024, 17:31 | Обновлено 23 января 2024, 17:32
778
0
Фавориту нужно чудо. Что может помочь сборной Ганы выйти в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ганы

В Кубке африканских наций, который проходит в Кот-д'Ивуаре, близится к финишу групповой раунд.

В 1/8 финала выходят команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды из 6, которые окажутся на 3-й позиции.

В 3-м туре сборная Ганы, один из фаворитов турнира, с дублем Джордана Айю (оба мяча – с пенальти) имела комфортный перевес над Мозамбиком, однако в итоге потеряла важных два очка (2:2).

При этом Мозамбик забил оба гола после 90-й минуты, и эти компенсированные минуты для «черных звезд» стали самыми ужасными в истории.

Сборная Ганы заняла третье место (2 очка). Шансы Ганы выйти дальше, став одной из лучших третьих команд, являются очень низкими.

Для того, чтобы сборная Ганы пробилась в 1/8 финала, необходимо сочетание двух исходов:

  • Камерун должен сыграть вничью с Гамбией.
  • Замбия должна проиграть Марокко (если только это не поражение в один гол при трех или больше забитых голах, например, 3:4, 4:5...)

Существует также вариант, в котором Гана вылетит, если Замбия проиграет Марокко, а Танзания победит ДР Конго с разницей в один гол, при этом ДР Конго забьет как минимум три гола (4:3, 5:4...), что крайне маловероятно.

Кубок африканских наций

Наиболее вероятный расклад в плей-офф

Турнирные таблицы

Рейтинг третьих мест

По теме:
Гамбия – Камерун, Гвинея – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли еще на КАН? Стало известно, сколько Салах пропустит из-за травмы
График еврокубков: каким будет представительство Украины в сезоне 2024/25
Кубок африканских наций 2023 сборная Ганы по футболу статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Футбол | 23 января 2024, 17:09 12
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию

Самба Диалло покинет киевский клуб

Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Футбол | 23 января 2024, 00:07 1
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины

Александр Пихаленок мог присоединиться к лидеру Ла Лиги

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Бензема и Ляпорт в Аравии превратились в девочек»
Футбол | 23.01.2024, 17:39
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Бензема и Ляпорт в Аравии превратились в девочек»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Бензема и Ляпорт в Аравии превратились в девочек»
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 06:05
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Футбол | 23.01.2024, 00:37
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
22.01.2024, 16:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем