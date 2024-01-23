Фавориту нужно чудо. Что может помочь сборной Ганы выйти в плей-офф?

В Кубке африканских наций, который проходит в Кот-д'Ивуаре, близится к финишу групповой раунд.

В 1/8 финала выходят команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды из 6, которые окажутся на 3-й позиции.

В 3-м туре сборная Ганы, один из фаворитов турнира, с дублем Джордана Айю (оба мяча – с пенальти) имела комфортный перевес над Мозамбиком, однако в итоге потеряла важных два очка (2:2).

При этом Мозамбик забил оба гола после 90-й минуты, и эти компенсированные минуты для «черных звезд» стали самыми ужасными в истории.

Сборная Ганы заняла третье место (2 очка). Шансы Ганы выйти дальше, став одной из лучших третьих команд, являются очень низкими.

Для того, чтобы сборная Ганы пробилась в 1/8 финала, необходимо сочетание двух исходов:

Камерун должен сыграть вничью с Гамбией.

Замбия должна проиграть Марокко (если только это не поражение в один гол при трех или больше забитых голах, например, 3:4, 4:5...)

Существует также вариант, в котором Гана вылетит, если Замбия проиграет Марокко, а Танзания победит ДР Конго с разницей в один гол, при этом ДР Конго забьет как минимум три гола (4:3, 5:4...), что крайне маловероятно.

Кубок африканских наций

Наиболее вероятный расклад в плей-офф

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Рейтинг третьих мест