Прошел ли Египет без Салаха? Драматичная развязка для Ганы в Кубке Африки

Вечером 22 января драматично завершился турнир группы B в Кубке африканских наций, который проходит в Кот-д'Ивуаре.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Египтом со счетом 2:2. Мохамед Салах не был в состоянии помочь команде из-за травмы и наблюдал за матчем с трибуны.

При счете 1:1 Мостафа Мохамед вывел Египет вперед на 90+3 минуте, однако Брайан Тейшейра сравнял счет на 90+9-й мин (2:2).

В другом матче игрового дня сборная Ганы с дублем Джордана Айю (оба мяча – с пенальти) имела комфортный перевес над Мозамбиком, однако в итоге потеряла важных два очка (2:2). При этом Мозамбик забил оба гола после 90-й минуты!

Кабо-Верде выиграл группу с 7 очками, Египет с 3 баллами также вышел в 1/8 финала. Далее финишировали: Гана и Мозамбик (по 2 пункта). Шансы Ганы выйти дальше, став одной из лучших третьих команд, являются очень низкими.

Кубок Африки. Группа B

3-й тур, 22 января, Кот-д'Ивуар

Кабо-Верде – Египет – 2:2

Голы: Бенчимол, 45+1 Брайан Тейшейра, 90+9 – Трезеге, 50, Мостафа Мохамед, 90+3

Мозамбик – Гана – 2:2

Голы: Катаму, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Джордан Айю, 15 (пен), 70 (пен)

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