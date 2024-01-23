Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор
Выигрывая 2:0 на 90 минуте, сборная Ганы упустила шанс гарантировать себе плей-офф
Закончился матч 3-го тура Кубка африканских наций в группе В. Ситуация в этом квартете получилась довольно интересной.
Египет все свои матчи сыграл вничью, набрав три очка. Перед отчетным матчем у Ганы было одно очко, поэтому победа давала бы неплохие шансы на выход из группы (было бы либо второе место, либо третье, а в случае набора четырех очков шансы попасть в четверку лучших третьих команд достаточно высоки).
Гана выигрывала свой матч у Мозамбика на 90 минуте благодаря двум голам Джордана Айю с пенальти. Однако, пропустив дважды в компенсированное время, в итоге заняла только третье место и практически упустила шансы на продолжение борьбы, поскольку маловероятно, что будут команды. занявшие третьи места в группе и имеющие худшие результаты.
Кубок Африки. Группа B. 3 тур
Мозамбик – Гана – 2:2
Голы: Катаму, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Джордан Айю, 15 (пен), 70 (пен)
События матча
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