Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор

Закончился матч 3-го тура Кубка африканских наций в группе В. Ситуация в этом квартете получилась довольно интересной.

Египет все свои матчи сыграл вничью, набрав три очка. Перед отчетным матчем у Ганы было одно очко, поэтому победа давала бы неплохие шансы на выход из группы (было бы либо второе место, либо третье, а в случае набора четырех очков шансы попасть в четверку лучших третьих команд достаточно высоки).

Гана выигрывала свой матч у Мозамбика на 90 минуте благодаря двум голам Джордана Айю с пенальти. Однако, пропустив дважды в компенсированное время, в итоге заняла только третье место и практически упустила шансы на продолжение борьбы, поскольку маловероятно, что будут команды. занявшие третьи места в группе и имеющие худшие результаты.

Кубок Африки. Группа B. 3 тур

Мозамбик – Гана – 2:2

Голы: Катаму, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Джордан Айю, 15 (пен), 70 (пен)