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Кубок африканских наций
Мозамбик
22.01.2024 22:00 – FT 2 : 2
Гана
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Кубок африканских наций
23 января 2024, 01:54 | Обновлено 23 января 2024, 01:59
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Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор

Выигрывая 2:0 на 90 минуте, сборная Ганы упустила шанс гарантировать себе плей-офф

23 января 2024, 01:54 | Обновлено 23 января 2024, 01:59
92
0
Мозамбик – Гана – 2:2. Драма в компенсированное время. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 3-го тура Кубка африканских наций в группе В. Ситуация в этом квартете получилась довольно интересной.

Египет все свои матчи сыграл вничью, набрав три очка. Перед отчетным матчем у Ганы было одно очко, поэтому победа давала бы неплохие шансы на выход из группы (было бы либо второе место, либо третье, а в случае набора четырех очков шансы попасть в четверку лучших третьих команд достаточно высоки).

Гана выигрывала свой матч у Мозамбика на 90 минуте благодаря двум голам Джордана Айю с пенальти. Однако, пропустив дважды в компенсированное время, в итоге заняла только третье место и практически упустила шансы на продолжение борьбы, поскольку маловероятно, что будут команды. занявшие третьи места в группе и имеющие худшие результаты.

Кубок Африки. Группа B. 3 тур

Мозамбик – Гана – 2:2

Голы: Катаму, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Джордан Айю, 15 (пен), 70 (пен)

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Рейнилду Мандава (Мозамбик).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жени Катаму (Мозамбик).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Айю (Гана).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Айю (Гана).
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Источник Sport.ua
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