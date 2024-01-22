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Кубок африканских наций
Кабо-Верде
22.01.2024 22:00 – 39 0 : 0
Египет
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Кубок африканских наций
22 января 2024, 22:05 | Обновлено 22 января 2024, 22:09
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0

Кабо-Верде – Египет, Мозамбик – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января матчи 3-го тура Кубка африканских наций

22 января 2024, 22:05 | Обновлено 22 января 2024, 22:09
111
0
Кабо-Верде – Египет, Мозамбик – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Египта

22 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22 января на турнире проходят матчи 3-го тура:

  • 22:00. Кабо-Верде – Египет
  • 22:00. Мозамбик – Гана

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Турнирная таблица группы B

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Кабо-Верде – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мозамбик – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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