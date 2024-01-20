Дубль Бунеджа. Алжир не сумел обыграть Буркина-Фасо на Кубке Африки
Сборная Буркина-Фасо с 4 очками лидирует в группе D
В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с Буркина-Фасо (2:2).
У алжирской команды Багдад Бунеджа оформил дубль. У соперника отличились Мохамед Конате и Бертран Траоре (с пенальти).
Буркина-Фасо с 4 очками лидирует в группе D. Далее идут: Алжир (2), Ангола (1), Мавритания (0). В другом матче 2-го тура встречаются Мавритания и Ангола.
Кубок Африки. Группа D
2-й тур, 20 января, Буаке (Кот-д'Ивуар)
Алжир – Буркина-Фасо – 2:2
Голы: Бунеджа, 51, 90+5 – Конате, 45+4, Траоре, 71 (пен)
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