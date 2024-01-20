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Кубок африканских наций
Алжир
20.01.2024 16:00 – FT 2 : 2
Буркина Фасо
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Кубок африканских наций
20 января 2024, 19:43 | Обновлено 20 января 2024, 19:54
83
0

Дубль Бунеджа. Алжир не сумел обыграть Буркина-Фасо на Кубке Африки

Сборная Буркина-Фасо с 4 очками лидирует в группе D

20 января 2024, 19:43 | Обновлено 20 января 2024, 19:54
83
0
Дубль Бунеджа. Алжир не сумел обыграть Буркина-Фасо на Кубке Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Алжира сыграла вничью с Буркина-Фасо (2:2).

У алжирской команды Багдад Бунеджа оформил дубль. У соперника отличились Мохамед Конате и Бертран Траоре (с пенальти).

Буркина-Фасо с 4 очками лидирует в группе D. Далее идут: Алжир (2), Ангола (1), Мавритания (0). В другом матче 2-го тура встречаются Мавритания и Ангола.

Кубок Африки. Группа D

2-й тур, 20 января, Буаке (Кот-д'Ивуар)

Алжир – Буркина-Фасо – 2:2

Голы: Бунеджа, 51, 90+5 – Конате, 45+4, Траоре, 71 (пен)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Багдад Бунеджа (Алжир).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Бертран Траоре (Буркина Фасо).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Багдад Бунеджа (Алжир).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Конате (Буркина Фасо).
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Источник Sport.ua
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