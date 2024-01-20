Алжир – Буркина-Фасо, Мавритания – Ангола, Тунис – Мали. Смотреть онлайн
Смотрите 20 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций
20 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
20 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:
- 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
- 19:00. Мавритания – Ангола
- 20:00. Тунис – Мали
Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мавритания – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тунис – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19-летняя чешка одержала волевую победу над первой ракеткой мира
Украинская теннисистка не понимает, почему игроки из других стран туда поехали