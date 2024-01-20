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Кубок африканских наций
Алжир
20.01.2024 16:00 – перерыв 0 : 1
Буркина Фасо
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Кубок африканских наций
20 января 2024, 16:15 | Обновлено 20 января 2024, 16:20
88
0

Алжир – Буркина-Фасо, Мавритания – Ангола, Тунис – Мали. Смотреть онлайн

Смотрите 20 января матчи 2-го тура Кубка африканских наций

20 января 2024, 16:15 | Обновлено 20 января 2024, 16:20
88
0
Алжир – Буркина-Фасо, Мавритания – Ангола, Тунис – Мали. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

20 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

20 января на турнире проходят 3 матча 2-го тура:

  • 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
  • 19:00. Мавритания – Ангола
  • 20:00. Тунис – Мали

Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Алжир – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мавритания – Ангола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тунис – Мали. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Конате (Буркина Фасо).
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Источник Sport.ua
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