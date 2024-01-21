Кубок африканских наций21 января 2024, 03:39 | Обновлено 21 января 2024, 03:51
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Тунис и Мали разошлись миром в Кубке африканских наций
Команды обменялись голами в первом тайме
21 января 2024, 03:39 | Обновлено 21 января 2024, 03:51
34
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В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборные Туниса и Мали сыграли вничью (1:1).
Команды обменялись голами в первом тайме.
Ситуация в группе: Мали (4), Намибия (3), Тунис (1), ЮАР (0).
Кубок африканских наций
2-й тур, 20 января
Тунис – Мали – 1:1
Голы: Рафья, 20 – Синайоко, 10
Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Рафья (Тунис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Мали).
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