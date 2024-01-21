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Кубок африканских наций
Тунис
20.01.2024 22:00 – FT 1 : 1
Мали
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Кубок африканских наций
21 января 2024, 03:39 | Обновлено 21 января 2024, 03:51
34
0

Тунис и Мали разошлись миром в Кубке африканских наций

Команды обменялись голами в первом тайме

21 января 2024, 03:39 | Обновлено 21 января 2024, 03:51
34
0
Тунис и Мали разошлись миром в Кубке африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборные Туниса и Мали сыграли вничью (1:1).

Команды обменялись голами в первом тайме.

Ситуация в группе: Мали (4), Намибия (3), Тунис (1), ЮАР (0).

Кубок африканских наций

2-й тур, 20 января

Тунис – Мали – 1:1

Голы: Рафья, 20 – Синайоко, 10

Видео голов и обзор матча

Турнирные таблицы

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Рафья (Тунис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лассин Синайоко (Мали).
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Источник Sport.ua
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