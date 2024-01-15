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Кубок африканских наций
Гана
14.01.2024 22:00 – FT 1 : 2
Кабо-Верде
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Кубок африканских наций
15 января 2024, 00:23 | Обновлено 15 января 2024, 00:57
45
0

Гана сенсационно уступила Кабо-Верде на Кубке Африки, пропустив на 90+2 мин

Развязка произошла в компенсированное время матча 1-го тура

15 января 2024, 00:23 | Обновлено 15 января 2024, 00:57
45
0
Гана сенсационно уступила Кабо-Верде на Кубке Африки, пропустив на 90+2 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Кубка Африки, который проходит в Кот-д'Ивуаре, сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.

После гола Жамиру Монтейру команда Ганы сумела сравнять счет благодаря голу от Александра Джику.

Развязка произошла в компенсированное время. На 90+2-й минуте Гарри Родригес забил победный гол для Кабо-Верде.

Кубок Африки. Группа B. 1-й тур, 14 января

Гана – Кабо-Верде – 1:2

Голы: Джику , 56 – Монтейро, 17, Гарри Родригес, 90+2

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Источник Sport.ua
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