Гана сенсационно уступила Кабо-Верде на Кубке Африки, пропустив на 90+2 мин

В матче 1-го тура Кубка Африки, который проходит в Кот-д'Ивуаре, сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.

После гола Жамиру Монтейру команда Ганы сумела сравнять счет благодаря голу от Александра Джику.

Развязка произошла в компенсированное время. На 90+2-й минуте Гарри Родригес забил победный гол для Кабо-Верде.

Кубок Африки. Группа B. 1-й тур, 14 января

Гана – Кабо-Верде – 1:2

Голы: Джику , 56 – Монтейро, 17, Гарри Родригес, 90+2

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