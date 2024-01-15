14.01.2024 22:00 – FT 1 : 2
Кубок африканских наций15 января 2024, 00:23 | Обновлено 15 января 2024, 00:57
45
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Гана сенсационно уступила Кабо-Верде на Кубке Африки, пропустив на 90+2 мин
Развязка произошла в компенсированное время матча 1-го тура
15 января 2024, 00:23 | Обновлено 15 января 2024, 00:57
45
0
В матче 1-го тура Кубка Африки, который проходит в Кот-д'Ивуаре, сборная Ганы уступила Кабо-Верде со счетом 1:2.
После гола Жамиру Монтейру команда Ганы сумела сравнять счет благодаря голу от Александра Джику.
Развязка произошла в компенсированное время. На 90+2-й минуте Гарри Родригес забил победный гол для Кабо-Верде.
Кубок Африки. Группа B. 1-й тур, 14 января
Гана – Кабо-Верде – 1:2
Голы: Джику , 56 – Монтейро, 17, Гарри Родригес, 90+2
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