Нигерия – Экв.Гвинея, Египет – Мозамбик, Гана – Кабо-Верде. Смотреть онлайн

14 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

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14 января на турнире проходят три матча 1-го тура:

16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея

19:00. Египет – Мозамбик

22:00. Гана – Кабо-Верде

В стартовом матче турнира 13 января сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау (2:0).

Состав групп Кубка Африки

Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Нигерия – Экваториальная Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Египет – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Гана – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция