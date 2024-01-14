Нигерия – Экв.Гвинея, Египет – Мозамбик, Гана – Кабо-Верде. Смотреть онлайн
Смотрите 14 января матчи 1-го тура Кубка африканских наций
14 января в Кот-д'Ивуаре продолжается Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
14 января на турнире проходят три матча 1-го тура:
- 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея
- 19:00. Египет – Мозамбик
- 22:00. Гана – Кабо-Верде
В стартовом матче турнира 13 января сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау (2:0).
Состав групп Кубка Африки
- Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау
- Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик
- Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия
- Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола
- Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия
- Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Нигерия – Экваториальная Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Египет – Мозамбик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гана – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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