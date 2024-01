Как стартовал Кот-д'Ивуар? Состоялся первый матч Кубка африканских наций

13 января стартовал Кубок африканских наций 2023.

Хозяева турнира сборная Кот'д-Ивуара в матче 1-го тура группы А обыграла Гвинею-Бисау со счетом 2:0.

Голами отметились Секо Фофана («Аль-Наср») и Жан-Филипп Крассо («Црвена Звезда»).

В кварте А Кот'д-Ивуар и Гвинея-Бисау играют вместе с национальными командами Нигерии и Экваториальной Гвинеи, которые проведут очный поединок 14 января в 16:00 по Киеву.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF). Они были распределены по 6 группам. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Кубок африканских наций 2023. 13 января

Группа А. 1-й тур

Кот'д-Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

Голы: Фофана, 4, Крассо, 58

