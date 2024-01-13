Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау. Стартовый матч КАН. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 13 января в 22:00 первый матч Кубка африканских наций
13 января в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок африканских наций по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом матче турнира 13 января в 22:00 в Абиджане встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.
Состав групп Кубка Африки
- Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау
- Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик
- Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия
- Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола
- Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия
- Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.
Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау. Стартовый матч КАН. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча 13 января в 22:00 проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра MLS состоится 25 февраля на Dignity Health Sports Park в Лос-Анджелесе
Украинка не без труда сумела пробиться в основную сетку Australian Open