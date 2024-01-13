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Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар
13.01.2024 22:00 - : -
Гвинея-Бисау
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Кубок африканских наций
13 января 2024, 07:37 | Обновлено 13 января 2024, 07:44
59
0

Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау. Стартовый матч КАН. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 13 января в 22:00 первый матч Кубка африканских наций

13 января 2024, 07:37 | Обновлено 13 января 2024, 07:44
59
0
Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау. Стартовый матч КАН. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок африканских наций по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом матче турнира 13 января в 22:00 в Абиджане встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау.

Состав групп Кубка Африки

  • Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау
  • Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик
  • Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия
  • Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола
  • Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия
  • Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована на 11 февраля в Абиджане.

Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау. Стартовый матч КАН. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча 13 января в 22:00 проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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