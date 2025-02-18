Лига чемпионов18 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:26
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Милан – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
18 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:26
720
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру принимает Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Милан – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)
Голы: Хименес, 1
События матча
51’
Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
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