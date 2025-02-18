Милан – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру принимает Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Милан – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)

Голы: Хименес, 1

❗️ Хименес забил в ворота Фейеноорда, 1-я минута, 1:0