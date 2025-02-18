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Милан
18.02.2025 19:45 – 69 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 0
Фейеноорд
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:26
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0

Милан – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

18 февраля 2025, 19:56 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:26
720
0
Милан – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру принимает Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Милан – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)

Голы: Хименес, 1

❗️ Хименес забил в ворота Фейеноорда, 1-я минута, 1:0

События матча

51’
Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
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Милан Милан - Фейеноорд Фейеноорд Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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