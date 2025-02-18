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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 19:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:01
1341
1

Клуб УПЛ может подписать капитана юношеской команды Динамо

Балаба приехал на просмотр в Верес

18 февраля 2025, 19:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:01
1341
1
Клуб УПЛ может подписать капитана юношеской команды Динамо
ФК Динамо Киев. Назар Балаба

Защитник юношеской команды Динамо Назар Балаба прибыл на просмотр в состав команды Верес.

По итогам просмотра наставник Олег Шандрук примет решение о том, нужно ли брать капитана киевлян U-19 в аренду до конца нынешнего чемпионата.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в юношеском чемпионате Украины 10 матчей.

Верес возобновит сезон УПЛ 22 февраля, а Динамо – 23 февраля.

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Назар Балаба Динамо Киев Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
было бы полено, ткем более Шандрук хороший тренер
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