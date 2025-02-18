Украина. Премьер лига18 февраля 2025, 19:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:01
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Клуб УПЛ может подписать капитана юношеской команды Динамо
Балаба приехал на просмотр в Верес
18 февраля 2025, 19:59 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:01
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Защитник юношеской команды Динамо Назар Балаба прибыл на просмотр в состав команды Верес.
По итогам просмотра наставник Олег Шандрук примет решение о том, нужно ли брать капитана киевлян U-19 в аренду до конца нынешнего чемпионата.
В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в юношеском чемпионате Украины 10 матчей.
Верес возобновит сезон УПЛ 22 февраля, а Динамо – 23 февраля.
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