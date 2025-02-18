Клуб УПЛ может подписать капитана юношеской команды Динамо

Защитник юношеской команды Динамо Назар Балаба прибыл на просмотр в состав команды Верес.

По итогам просмотра наставник Олег Шандрук примет решение о том, нужно ли брать капитана киевлян U-19 в аренду до конца нынешнего чемпионата.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в юношеском чемпионате Украины 10 матчей.

Верес возобновит сезон УПЛ 22 февраля, а Динамо – 23 февраля.