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Испания
18 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:57
969
5

ВИДЕО. Офсайд? В Испании – скандал с отмененным голом в ворота Барселоны

Марио Мелеро Лопес не засчитал гол Хорхе де Фрутоса из-за вне игры у Ранди Нтека

18 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:57
969
5
ВИДЕО. Офсайд? В Испании – скандал с отмененным голом в ворота Барселоны
Twitter

Во время матча 24-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Райо Вальекано» произошел скандальный эпизод.

На 43-й минуте при счете 1:0 арбитр Марио Мелеро Лопес решил отменить гол гостей в исполнении Хорхе де Фрутоса, который мог бы сравнять счет.

В этом эпизоде, во время передачи на не находившегося в офсайде автора гола, за линией офсайда оказался другой игрок «Райо Вальекано» – Ранди Нтека. Хотя мяч до него не дошел, Нтека, находясь в положении вне игры, принял активное участие в моменте – он повлиял на действия соперника и помешал защитнику «Барселоны» Иньиго Мартинесу.

Марио Мелеро Лопес зафиксировал офсайд у Нтеки и с помощью VAR отменил взятие ворот от Хорхе де Фрутоса, что вызвало волну обсуждений среди экспертов и болельщиков.

ВИДЕО. Эпизод с отмененным голом в ворота Барселоны на 43-й минуте

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Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Райо Вальекано судейство Иньиго Мартинес скандал офсайд (вне игры) VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Remark
Там мав бути рахунок 1:1 в підсумку. Цих с ук знову тягнуть!
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avk2307
Логічно ж було б і друге фото надрукувати з Арау де той що ніби в пасивному офсайді блокує захисника.. А з одного фото складається враження що гол скасований не вірно
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0
Дыряво с пердя🤣
Чистый гол великой Барселоны☝️
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-1
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