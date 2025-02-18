ВИДЕО. Офсайд? В Испании – скандал с отмененным голом в ворота Барселоны

Во время матча 24-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Райо Вальекано» произошел скандальный эпизод.

На 43-й минуте при счете 1:0 арбитр Марио Мелеро Лопес решил отменить гол гостей в исполнении Хорхе де Фрутоса, который мог бы сравнять счет.

В этом эпизоде, во время передачи на не находившегося в офсайде автора гола, за линией офсайда оказался другой игрок «Райо Вальекано» – Ранди Нтека. Хотя мяч до него не дошел, Нтека, находясь в положении вне игры, принял активное участие в моменте – он повлиял на действия соперника и помешал защитнику «Барселоны» Иньиго Мартинесу.

Марио Мелеро Лопес зафиксировал офсайд у Нтеки и с помощью VAR отменил взятие ворот от Хорхе де Фрутоса, что вызвало волну обсуждений среди экспертов и болельщиков.

ВИДЕО. Эпизод с отмененным голом в ворота Барселоны – на 43-й минуте